Avvisi per la presentazione dei progetti al Comune

CALENZANO – Due avvisi pubblici per presentare progetti al Comune di Calenzano, da inserire nella programmazione di iniziative culturali e ambientali. Possono partecipare sia singoli soggetti che associazioni. Il primo avviso, in partenza oggi e con scadenza il 9 maggio, riguarda la raccolta di proposte per il programma di Calenzano Estate 2024. Le iniziative devono essere mirate alla promozione della cultura, dello spettacolo e delle arti visive (arte, musica, teatro) e rivolte a un pubblico di adulti e bambini, che potranno svolgersi in vari luoghi del territorio (giardino del Castello, piazze). Con l’altro avviso, in scadenza il 21 aprile, il Comune vuole raccogliere proposte per l’organizzazione di iniziative culturali a tema ambientale, rivolte agli adulti e ai bambini, da inserire all’interno della Festa della biodiversità e delle api e del Mese dell’ambiente, mirate alla sensibilizzazione su tematiche ambientali e biodiversità. Potranno comprendere laboratori, spettacoli di arti visive, degustazioni di prodotti e divulgazione scientifica. Tutti i dettagli e la modulistica sono pubblicati sul sito del Comune www.comune.calenzano.fi.it