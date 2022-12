Avvisi saldo Tari in ritardo: ecco cosa fare

SESTO FIORENTINO – In alcune zone di Sesto Fiorentino non è arrivato l’avviso di pagamento del saldo Tari 2022 che ha scadenza il 31 dicembre. Il Comune ricorda che “l’invio degli avvisi di pagamento del saldo Tari 2022 con scadenza 31 dicembre è stato predisposto via posta ordinaria dall’Ufficio tributi già a fine novembre. Tuttavia, ad oggi in diverse zone del territorio risulta non essere ancora avvenuta la consegna, nonostante l’imminenza della scadenza; risultano al momento non accessibili, inoltre, i servizi di pagamento online a causa di un inconveniente tecnico in fase di risoluzione. I cittadini che non avessero ricevuto l’avviso possono richiedere telefonicamente all’Ufficio tributi (0554496312) l’invio per email del modello F24. Si precisa che non verranno applicati interessi e sanzioni ai ritardi dei pagamenti da ricondurre alla consegna non tempestiva degli avvisi”.