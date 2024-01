Avvistamento di lupi, il Comune di Lastra a Signa incontra la Regione: iniziato il monitoraggio, installata una videotrappola

LASTRA A SIGNA – E’ già iniziato il monitoraggio a cura della Regione Toscana sul nostro territorio a seguito dell’avvistamento di alcuni lupi nelle scorse settimane in vari punti del capoluogo e delle frazioni. Ieri l’amministrazione comunale ha incontrato Vito Mazzarone, funzionario dell’Ufficio attività faunistico venatoria, pesca della Regione Toscana, e Duccio Berzi, tecnico faunistico, componente della “Task Force Lupo” della Regione Toscana. Per il Comune erano presenti l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni e il personale dell’Ufficio Ambiente.

Durante la riunione è stata sottolineata l’importanza della raccolta delle segnalazioni sulla presenza del lupo che la Regione Toscana sta conducendo nell’intero territorio regionale e il ruolo che il Comune può svolgere sul tema, attraverso una stretta collaborazione con gli enti preposti, lo scambio di segnalazioni e l’attivazione di percorsi di informazione verso i cittadini sui comportamenti da tenere in caso di avvistamento.

Inoltre, è emerso che normalmente il lupo ha paura dell’uomo e al momento non ci sono situazioni di particolare pericolo. E’ comunque importante diffondere norme di corretto comportamento, quali quella di evitare di avvicinarsi agli animali selvatici, non lasciare cibo a loro disposizione, tenere gli animali domestici a guinzaglio e fare rumore nel caso in cui si incontri un lupo per allontanarlo. Ricordiamo che ogni cittadino può segnalare autonomamente l’avvistamento di un lupo tramite un messaggio WhatsApp al numero della task force regionale 366 6817138 al quale può allegare la posizione dell’avvistamento e foto o video.

A seguito delle segnalazioni è stato deciso di posizionare una videotrappola i cui dati saranno utilizzati anche nell’ambito di un progetto di studio sulle relazioni che intercorrono tra la vicinanza dei lupi ai centri abitati e alcuni aspetti della loro ecologia comportamentale, condotto dalle Università di Vienna e di Sassari. Inoltre sempre in accordo con la Regione sarà organizzato a breve un incontro pubblico per fornire ai cittadini tutte le informazioni sui comportamenti da tenere e le azioni corrette da intraprendere in caso di avvistamento di lupi.