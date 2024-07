Avvistato un lupo nei giardini di San Giusto

PRATO – Un lupo è stato avvistato mercoledì sera attorno alle 23 da due persone che stavano accompagnando il proprio cane a passeggiare. L’incontro inatteso è avvenuto nella zona di San Giusto in via Turchia nel giardino compreso tra alcune abitazioni e campi da basket e da calcio. “Spesso mi è capitato di vedere in […]

PRATO – Un lupo è stato avvistato mercoledì sera attorno alle 23 da due persone che stavano accompagnando il proprio cane a passeggiare. L’incontro inatteso è avvenuto nella zona di San Giusto in via Turchia nel giardino compreso tra alcune abitazioni e campi da basket e da calcio.

“Spesso mi è capitato di vedere in questa area verde qualche fagiano e qualche lepre, ma non mi era mai capitato di vedere un lupo da così vicino – racconta Vicario – percorro la stradina sterrata al buio, mentre dall’altra parte vedo il campo da basket illuminato, giro per raggiungere la mia casa quando con la coda dell’occhio mi accorgo che a una decina di metri compare un’ombra. Prima ho pensato fosse un cane, ma ho notato che non aveva alcun collare. Era un lupo. Cercando di non impaurirmi più di tanto ho ripreso a camminare verso la mia casa e mi sono accorto che il lupo mi stava seguendo. Poi si è fermato. E ho temuto per il mio cane”.

Insieme a Vicario anche un vicino che subito riconosciuto nell’animale un lupo. I due avvistatori hanno acceso la torcia nel tentativo di tenere lontano l’animale e hanno avvisato le forze dell’ordine. “Ci hanno detto di chiamare Sos animali inviandoci il numero – spiega Vicario – nel frattempo, in attesa che arrivassero, abbiamo tenuto la torca puntata sul lupo che ogni tanto cercava di avvicinarsi a noi e poi si allontanava”. Quando sono arrivati gli operatori dell’associazione però non sono riusciti ad agganciare il lupo perchè ad un certo momento è sbucato da un punto del giardino un leprotto e subito dopo il lupo ha iniziato a corrergli dietro.