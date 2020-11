Avvocato Coppi: “Denis Verdini non attenderà alcun provvedimento e si costituirà in carcere”

CAMPI BISENZIO – Come riporta l’Ansa, “Denis Verdini non attenderà alcun provvedimento, affronterà la situazione e si costituirà in carcere”. E’ quanto riferisce il suo difensore, l‘avvocato Franco Coppi. “Gli ho comunicato l’esito della sentenza – prosegue il penalista – e non possiamo nascondere l’amarezza per la decisione che arriva dopo che il pg aveva chiesto […]

CAMPI BISENZIO – Come riporta l’Ansa, “Denis Verdini non attenderà alcun provvedimento, affronterà la situazione e si costituirà in carcere”. E’ quanto riferisce il suo difensore, l‘avvocato Franco Coppi. “Gli ho comunicato l’esito della sentenza – prosegue il penalista – e non possiamo nascondere l’amarezza per la decisione che arriva dopo che il pg aveva chiesto un nuovo processo”. Nessuna norma, infatti, di quelle varate per sfoltire la popolazione carceraria e tenere sotto controllo il rischio di contagio da Covid a quanto pare può evitare il carcere per l’ex senatore Denis Verdini. Il dl “ristori”, approvato la scorsa settimana, prevede che possono andare agli arresti domiciliari solo i detenuti in cella ai quali restano gli ultimi 18 mesi di pena da scontare.