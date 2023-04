Azienda Farmacie e Servizi chiude il bilancio con un incremento del 9%

SESTO FIORENTINO – L’assemblea dei soci di Azienda Farmacie e Servizi Spa ha approvato nei giorni scorsi il bilancio consuntivo relativo al 2022. Nel corso dell’anno appena trascorso l’azienda ha fatturato 11.786.582 euro, con un incremento del 9% rispetto all’esercizio precedente che riporta il volume delle vendite ai livelli precedenti la pandemia e addirittura supera quello degli anni 2018 e 2019. L’utile di esercizio si attesta a 137.415 euro, di cui 130mila saranno trasferiti all’amministrazione comunale.

Tutte le farmacie presenti sul territorio hanno fatto registrare un aumento delle vendite, ribadendo l’importanza che la capillarità di questo servizio riveste per la cittadinanza. Particolarmente significativa è stata la ripresa delle Farmacie numero 6 e 8, ubicate all’interno delle gallerie commerciali Esselunga e Unicoop, che più delle altre avevano sofferto sensibili riduzioni di fatturato nel periodo delle chiusure legate alla pandemia. Le due attività hanno fatto segnare un incremento, rispettivamente, del 9% e del 16,95% rispetto al 2022. Ottimo anche l’andamento della Farmacia 7 in via dell’Olmo, trasferita nel 2020 nei nuovi locali, che chiude l’anno con un +10,31%.

Complessivamente è stato riscontrato un importante aumento sia del numero delle ricette che del relativo fatturato connesso al Servizio Sanitario Nazionale (+6%).

“Afs Spa conferma il buon andamento degli anni scorsi e raggiunge risultati importanti dal punto di vista economico e di crescita, – sottolinea l’assessore alle partecipate Sara Martini – i numeri del bilancio ci parlano di un’azienda solida che cresce e svolge un servizio essenziale per tutta la comunità sestese”. “Come amministrazione comunale – prosegue – utilizzeremo l’utile per incrementare le risorse dedicate ad interventi sociali in favore della popolazione. Ad esempio, uno degli utilizzi potrebbe essere per il contributo affitti, una misura importantissima per decine di famiglie sestesi che il Governo Meloni ha incredibilmente cancellato lasciando soli i Comuni”.

“È stato un anno importante, di passaggio e superamento della crisi pandemica che da un lato ha confermato l’importanza delle farmacie come presidio diffuso, ma dall’altro ha comportato forti segnali di sofferenza dal punto di vista economico – afferma l’amministratore unico Elena Campostrini – Un ringraziamento va a tutto il personale dipendente per la professionalità, l’impegno e la dedizione che giorno dopo giorno mettono nel loro lavoro”.