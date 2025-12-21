Azienda Frosini Giuliano, lunedì 22 presidio dei lavoratori di fronte al Comune di Signa

SIGNA – A metà ottobre le fiamme che danneggiarono lo stabilimento. Il 17 dicembre, invece, presso il tavolo di crisi della Regione Toscana, l’incontro di monitoraggio e verifica per la vertenza dell’azienda Frosini Giuliano. “La situazione aziendale, – si legge in una nota di Fim-Cisl e Fiom-Cgil – già complicata per il percorso di composizione negoziata della crisi, si è ulteriormente aggravata con l’incendio dello stabilimento e il conseguente blocco del pagamento della stessa ancora sotto valutazione degli organi compotenti. Visto il precipitare degli eventi, l’assemblea dei lavoratori ha dato mandato alle Rsu, alla Fim e Fiom di Firenze, di chiedere alle istituzioni supporto per cercare soluzioni che diano risposte concrete per il futuro dei lavoratrici e lavoratori e di mettere in campo tutte le iniziative utili a dare visibilità alla vertenza. Su questo mandato domani, lunedì 22 dicembre, dalle 14.30 si terrà un presidio dei lavoratori della Frosini sotto il Comune di Signa.