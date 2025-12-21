SIGNA – A metà ottobre le fiamme che danneggiarono lo stabilimento. Il 17 dicembre, invece, presso il tavolo di crisi della Regione Toscana, l’incontro di monitoraggio e verifica per la vertenza dell’azienda Frosini Giuliano. “La situazione aziendale, – si legge in una nota di Fim-Cisl e Fiom-Cgil – già complicata per il percorso di composizione negoziata della crisi, si è ulteriormente aggravata con l’incendio dello stabilimento e il conseguente blocco del pagamento della stessa ancora sotto valutazione degli organi compotenti. Visto il precipitare degli eventi, l’assemblea dei lavoratori ha dato mandato alle Rsu, alla Fim e Fiom di Firenze, di chiedere alle istituzioni supporto per cercare soluzioni che diano risposte concrete per il futuro dei lavoratrici e lavoratori e di mettere in campo tutte le iniziative utili a dare visibilità alla vertenza. Su questo mandato domani, lunedì 22 dicembre, dalle 14.30 si terrà un presidio dei lavoratori della Frosini sotto il Comune di Signa.
Azienda Frosini Giuliano, lunedì 22 presidio dei lavoratori di fronte al Comune di Signa
