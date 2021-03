Azienda sestese dona 100mila euro per la Protezione civile, ma chiede di restare anonima

SESTO FIORENTINO – Ha voluto donare 100mila euro al Comune di Sesto Fiorentino per acquisti per la Protezione civile, chiedendo di restare anonima. E’ un’azienda sestese che ha regalato all’amministrazione comunale la possibilità di acquistare nuove attrezzature per la Protezione Civile. Il sindaco Lorenzo Falchi, e l’assessore alla Protezione civile Diana Kapo, hanno presentato questa […]

SESTO FIORENTINO – Ha voluto donare 100mila euro al Comune di Sesto Fiorentino per acquisti per la Protezione civile, chiedendo di restare anonima. E’ un’azienda sestese che ha regalato all’amministrazione comunale la possibilità di acquistare nuove attrezzature per la Protezione Civile. Il sindaco Lorenzo Falchi, e l’assessore alla Protezione civile Diana Kapo, hanno presentato questa mattina, insieme alle associazioni, le nuove attrezzature: un nuovo mezzo con rimorchio, arredi e dispositivi informatici per il Centro Operativo Comunale, nuovi apparati per le telecomunicazioni miglioramenti impiantistici per la sede di via Paganini. Al donatore, che ha chiesto di rimanere anonimo, il sindaco Falchi ha espresso la gratitudine di tutta la città.