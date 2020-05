Azienda sestese dona una telecamere termografica alla RSA di Villa Solaria

SESTO FIORENTINO – Una telecamera termografica è stata installata nella RSA di Villa Solaria. Lo annuncia il sindaco Lorenzo Falchi sul social Facebook informando che l’apparecchio è stato donato da una azienda aestese l SM Sistemi.

“Per chi (come me prima che me ne parlassero) non sapesse in dettaglio a cosa serve, – racconta il sindaco su FB – di fatto è un apparecchio che consente la misurazione della temperatura a distanza, permettendo di monitorare in sicurezza gli accessi ad una struttura particolarmente sensibile dal punto di vista sanitario. In poche parole se la telecamera rileva una temperatura sopra una soglia prestabilita scatta l’allarme. Uno strumento utile a potenziare i già attenti controlli effettuati e per aumentare la tranquillità degli ospiti, delle loro famiglie e degli gli operatori sanitari, che ancora una volta voglio ringraziare per la professionalità e la dedizione dimostrata in questo periodo complicato”.

Inoltre, spiega il sindaco, è stato donato anche un erogatore di gel disinfettante no touch, “un totem – spiega il sindaco Falchi – che permette di disinfettare le mani senza alcun contatto con il flacone e senza fotocellula a batteria. Un importante ulteriore segnale di vicinanza della nostra città verso i più fragili. Grazie di cuore”.