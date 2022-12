Azione/Italia Viva Campi: “Lavoreremo per dare spazio e voce a chi non si riconosce nei sovranisti e nei populisti”

CAMPI BISENZIO – “Ci prepariamo per le prossime elezioni amministrative e lo facciamo incontrando i cittadini e iniziando una serie di incontri e attività sul territorio. A Campi lavoreremo per dare spazio e voce a chi non si riconosce nei sovranisti e nei populisti, lo faremo ascoltando i cittadini, con idee, programmi, attività ed incontri”: […]

CAMPI BISENZIO – “Ci prepariamo per le prossime elezioni amministrative e lo facciamo incontrando i cittadini e iniziando una serie di incontri e attività sul territorio. A Campi lavoreremo per dare spazio e voce a chi non si riconosce nei sovranisti e nei populisti, lo faremo ascoltando i cittadini, con idee, programmi, attività ed incontri”: queste le parole di Tommaso Cardini, coordinatore per Campi, Milena Brath, Franco Baccani e Gabriele Toccafondi di Azione-Italia Viva, che questa mattina hanno inaugurato la sede in via Po.

“Adesso più che mai chi non si riconosce nel campo della destra si trova a un bivio: o costruire l’area riformista o accodarsi alla sinistra massimalista e ai populisti, che hanno una linea che non condividiamo: no infrastrutture, no agli impianti per la gestione del ciclo dei rifiuti, no alla Multiutility dei servizi pubblici, sì al reddito di cittadinanza. Di fatto una opposizione ai temi cari a Giani in Regione e a Nardella in Città metropolitana. Attendendo le decisioni del Pd, noi non abbiamo dubbi e proseguiamo a costruire la nostra proposta politica lontano da populisti e sovranisti. Ci attende una bella sfida a Campi Bisenzio – concludono – dove alle politiche abbiamo raggiunto l’8% con quasi 1.700 voti, raddoppiando i voti delle regionali del 2020. A Campi lavoreremo per dare spazio e voce a chi non si riconosce nei sovranisti e nei populisti e dialogheremo con chi si riconosce in questo percorso”.