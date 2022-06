Azione Ncc: “Fi-Pi-Li bloccata per lavori, il triste biglietto da visita della Toscana”

FIRENZE – “Le strade toscane si confermano un colabrodo. Siamo all’alba dell’estate e questo è il triste biglietto da visita con cui ci presentiamo all’Italia e al mondo”: è questo il commento del portavoce di Azione Ncc Francesco Ruo in riferimento alla mattinata da incubo per chi ha dovuto percorrere la Firenze-Pisa-Livorno: la superstrada è stata chiusa in entrambe le direzioni per lavori con gli automobilisti bloccati in coda per ore. “Parliamo tanto di sviluppo, di ripartenza e poi basta un cantiere per far bloccare tutto, – ha aggiunto Ruo – questo porta svantaggi a chi percorre questa strada per lavoro ed è una pessima pubblicità verso i turisti. L’immagine della Toscana non deve essere questa. Vorrei parlare di eccezione, ma purtroppo è la normalità”.