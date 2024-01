Azione, ufficializzata la segreteria regionale. Leonardo Cappellini all’organizzazione

CAMPI BISENZIO – Formata ufficialmente la segreteria regionale di Azione. A ufficializzarla il segretario regionale Marco Remaschi (nella foto). “Una squadra – si legge in una nota – che lo supporterà nell’implementazione della visione di Azione per le prossime sfide elettorali e con l’obiettivo di poter incidere positivamente al benessere e allo sviluppo della Toscana”.

Questa la nuova segreteria regionale: Marco Remaschi segretario, Milena Brath vicesegretario, Antonio Lauria vicesegretario, portavoce, enti locali (Firenze e provincia), Alfredo Valerio tesoriere, Leonardo Cappellini organizzazione, Michele Gentili comunicazione, Riccardo Pelliccia enti locali (escluso Firenze e provincia), Christian Pergola Under 30. Supporteranno il lavoro dell’esecutivo/segreteria i responsabili dipartimento: Riccardo Tartaglia sanità, Massimo Vitrani infrastrutture, rifiuti e transizione ecologica, Giuseppe Monaci difesa del suolo, ambiente e cambiamenti climatici, Ilaria Tesi politiche di genere, Riccardo Gabriele agricoltura e sviluppo rurale, Pietro Paradossi politiche giovanili, istruzione, formazione e cultura, Helga Bracali lavoro, attività produttive, commercio e turismo, Antonio Zambito politiche familiari, casa e politiche abitative, Marco Greco promozione brand toscana, Lucia Cherici diritti civili, Francesco Grassi energia e ambiente, Daniele Carmassi disabilità e sociale.

“Esprimo la mia fiducia nella competenza e nella dedizione di ogni membro dell’esecutivo e sono convinto che si tratti di una squadra coesa per gestire le sfide che la Toscana dovrà affrontare nei prossimi mesi, partendo dalle elezioni amministrative e quelle europee sulle quali siamo già al lavoro, – dice Remaschi – i leader nazionali, in testa Carlo Calenda, sono convinti che questo nuovo esecutivo regionale rappresenti un passo avanti significativo verso l’efficienza del partito e che il lavoro che saprà esprimere porterà risultati significativi”. “Marco Remaschi, con la sua esperienza e il suo impegno, guiderà quest’ottima squadra, nella quale riponiamo la massima fiducia per poter proseguire nel nostro percorso di crescita anche in una regione per noi fondamentale come la Toscana, – ha dichiarato Carlo Calenda – saremo presenti e ci faremo sentire in tutte le prossime sfide elettorali, sia comunali che europee, portando proposte concrete e facilmente riconoscibili per i cittadini”. “La nostra forza è il capitale umano e sono convinto che le idee che porteremo tra la gente, sapranno premiarci”, ha concluso Remaschi.