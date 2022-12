Babbo Natale? In ambulanza. Ma per consegnare i regali alla vigilia della festa più attesa dell’anno

CAMPI BISENZIO – Il gruppo Area Emergenze della Misericordia di Campi Bisenzio si sta preparando anche quest’anno per accompagnare Babbo Natale nelle case dei bambini di Campi Bisenzio. E non solo. Un impegno che va avanti da tempo grazie al prezioso lavoro dei volontari, questa volta con uno spirito decisamente migliore dopo i due anni difficili che abbiamo passato a causa della pandemia. “Soprattutto quest’anno – spiegano dall’Area Emergenze della Misericordia – abbiamo sentito la necessità di rendere ancora più forte il valore delle festività natalizie per lasciarci alle spalle un periodo non bello per molti di noi e portare a tutti una nuova speranza per un futuro migliore, soprattutto ai bambini che lo rappresentano in prima persona”. Per prenotare il servizio è necessario telefonare al centralino dell’associazione tutti i giorni (055 891111) lasciando il proprio nome, cognome numero di telefono, indirizzo e un orario per ricevere la visita di Babbo Natale. L’appuntamento è per il 24 dicembre, dalle 19.30 a mezzanotte, “con l’obiettivo naturalmente – concludono – di rispettare l’orario concordato. Babbo Natale sarà accompagnato dai suoi elfi e dai volontari della Misericordia che lo aiuteranno a consegnare i regali”.