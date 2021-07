Ballerini (Campi a Sinistra): “Agevolazioni Tari, ecco le nostre proposte per migliorare il servizio”

CAMPI BISENZIO – Il dibattito, politico e non, sulla Tari è acceso in tutti i Comuni della Piana. “Da pochi giorni – dice il capo gruppo di Campi a Sinistra, Lorenzo Ballerini – si è aperta la possibilità di richiedere le agevolazioni Tari per il 2021.Come Campi a Sinistra abbiamo espresso più volte i nostri […]

CAMPI BISENZIO – Il dibattito, politico e non, sulla Tari è acceso in tutti i Comuni della Piana. “Da pochi giorni – dice il capo gruppo di Campi a Sinistra, Lorenzo Ballerini – si è aperta la possibilità di richiedere le agevolazioni Tari per il 2021.Come Campi a Sinistra abbiamo espresso più volte i nostri dubbi e perplessità, fino a esprimere a più riprese la nostra contrarietà. Cosa chiediamo? Aumentare la progressività delle fasce Isee, così da aiutare maggiormente chi ha più bisogno”.

“È impensabile – aggiunge Ballerini – agevolare solo le famiglie che arrivano a 7.000 euro di Isee. Così come bisogna dare la possibilità a tutti di presentare la richiesta anche con il modello cartaceo e non solo con la piattaforma on line. Centinaia di famiglie, per colpa di un consistente “divario digitale”, rischiamo di rimane tagliate fuori da questa possibilità. Accade così per la richiesta di contributo affitto, per il bando Erp, per il bonus idrico e altro ancora”.

“Perché non è stato attivato neanche un servizio di supporto? – conclude Ballerini – Infine, anche per quanto riguarda le agevolazioni Tari per il periodo relativo alla crisi pandemica, si è scelta la modalità del “contributo a pioggia” per tutte le attività commerciali, senza prevedere alcuna differenziazione sia per il periodo di chiusura relativo al lockdown, sia per la tipologia stessa dell’attività. Ancora una volta, come già accaduto in passato, si è scelto una misura che non andrà a sostenere davvero chi ne ha più bisogno”.