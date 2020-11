Ballerini (Campi a Sinistra): “Alloggi Erp, nessuna assistenza per la compilazione delle domande: scelta sbagliata”

CAMPI BISENZIO – “Nessuna assistenza per la compilazione delle domande al bando Erp: scelta grave e sbagliata”: lo dice Lorenzo Ballerini, capo gruppo di Campi a Sinistra, che poi entra nel merito della questione. “Nel consiglio comunale di ieri, come capo gruppo di Campi a Sinistra, ho presentato un’interpellanza per conoscere l’intenzione dell’amministrazione sulla necessità […]

CAMPI BISENZIO – “Nessuna assistenza per la compilazione delle domande al bando Erp: scelta grave e sbagliata”: lo dice Lorenzo Ballerini, capo gruppo di Campi a Sinistra, che poi entra nel merito della questione. “Nel consiglio comunale di ieri, come capo gruppo di Campi a Sinistra, ho presentato un’interpellanza per conoscere l’intenzione dell’amministrazione sulla necessità di fornire assistenza alla compilazione delle domande al bando Erp. Nel mese di ottobre, infatti, è stato approvato il Bando generale di concorso per l’assegnazione degli alloggi Erp (case popolari), e come da regolamento, le domande di partecipazione devono essere presentate in modalità on-line attraverso un’apposita piattaforma digitale, nel caso del Comune di Campi la piattaforma Fido”.

“Purtroppo, – aggiunge Ballerini – sono moltissime le famiglie e i singoli che hanno difficoltà oggettive nella compilazione di queste pratiche, talvolta per via delle procedure molto lunghe e complicate che necessitano non solo dell’attivazione della tessera sanitaria o delle credenziali Spid ma anche di una corposa documentazione da presentare. Per questo motivo lo stesso “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica” prevede per i Comuni la possibilità di “stipulare apposite convenzioni con le organizzazioni di categoria e le associazioni presenti sul territorio” in modo da fornire assistenza e sostegno nella compilazione delle domande. Noi di Campi a Sinistra abbiamo ribadito la necessità di attivarsi in questa direzione e chiesto all’Amministrazioni quali passi sono stati fatti per fornire questo necessario servizio. La risposta è stata nessuno. Nessuna convenzione, nessun accordo, nessun sostegno alla compilazione delle domande. Ancora una volta, per volontà politica, l’amministrazione ha scelto di non aiutare chi ha bisogno di aiuto e sostegno”.