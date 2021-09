Ballerini (Campi a Sinistra) “Ancora un incidente sul lavoro. Situazione fuori controllo: troppi lavoratori morti”

CAMPI BISENZIO – “Ancora un altro morto, il sesto in Toscana nell’arco di pochissimi giorni. È successo ieri sera a Campi Bisenzio, dove un lavoratore ha perso la vita schiacciato da un rullo”: lo afferma Lorenzo Ballerini, capo gruppo di Campi a Sinistra. “Una notizia terribile, l’ennesima appunto, che toglie il fiato e lascia la forza solo di abbracciare la famiglia a cui va tutta la nostra vicinanza. – prosegue Ballerini – Una situazione ormai fuori controllo, che vede ogni giorno lavoratrici e lavoratori non fare ritorno a casa perché ingoiati da un orditoio, perché colpiti da un cavo, perché schiacciati da qualche maledetta macchina. Non solo. Ogni giorno lavoratrici e lavoratori che rischiano di perdere un dito o un’intera mano, come denunciato a più riprese anche dai lavoratori della Texprint, che costretti a lavorare in condizioni precarie mettono quotidianamente a rischio la propria salute, nel distretto pratese come in tutta la Piana fiorentina”. Ballerini ribadisce che ci sono leggi che devono essere rispettate e che che “ci sono i controlli, che dovrebbero essere fatti a tappeto, in ogni azienda, assumendo personale e mettendolo in condizione di lavorare e quindi controllare”.

Ballerini sostiene la necessità di un assessorato alla buona occupazione: “Il rapporto qnnuale dell’Inail denuncia come nelle aziende ispezionate nel 2020, i lavoratori e le lavoratrici senza tutele sono stati riscontrati nell’86% dei casi. Questo dato, se possibile, risulta ancora più allarmante se si considera il numero delle imprese controllate: soltanto 7486. A dicembre 2020 il numero degli ispettori Inail contava solo 246 unità, un numero molto al di sotto delle reali esigenze. Per questo motivo come Campi a Sinistra ci battiamo da tempo per l’istituzione di un assessorato alla buona occupazione”.

L’assessorato, spiega Ballerini, dovrebbe essere “un vero e proprio osservatorio permanente per la qualità dell’occupazione, quindi anche alla sicurezza nei luoghi di lavoro, in grado di garantire in tutto il territorio un’offensiva a difesa della dignità del lavoro e di chi lavora”.

“Poi rimane la necessità di mettere in discussione questo sistema. – conclude Ballerini – Quello che ci costringe a lavorare sette giorni su sette, saltare i riposi, rimanere quotidianamente appesi al mutuo e all’affitto da pagare, alla paura di perdere il posto di lavoro, quindi la casa e la possibilità di far studiare i propri figli. Anche per questo oggi pomeriggio saremo in piazza a fianco dei lavoratori della Gkn”.