Ballerini (Campi a Sinistra): “Commercio, bene l’ordinanza di Rossi per la chiusura il 25 aprile e 1 maggio”

CAMPI BISENZIO – È dei giorni scorsi l’ordinanza del presidente della Regione, Enrico Rossi, in materia di chiusura degli esercizi commerciali per il 25 aprile e il 1 maggio. Argomento su cui è intervenuto oggi Lorenzo Ballerini, capo gruppo di Campi a Sinistra. “Con l’ordinanza numero 37 del 16 aprile – dice Ballerini – viene definita la chiusura delle attività commerciali, lasciando la possibilità per i beni di prima necessità e la spesa alimentare, la consegna a domicilio. Allo stesso tempo farmacie e parafarmacie potranno restare aperte. Una scelta che va nella giusta direzione, sia per dare respiro a tutti quei lavoratori del commercio che in questi giorni hanno lavorato senza sosta, sia perché, come abbiamo sempre sostenuto, due date importanti come il 25 aprile e il 1 maggio, festa della Liberazione e festa dei lavoratori, seppure a distanza meritano di essere celebrate”. “Come sappiamo, però, – aggiunge – nonostante le forti pressioni per una veloce riapertura di tutte le attività produttive, il rischio contagio è ancora molto alto e l’emergenza sanitaria non è purtroppo finita. Per questo motivo chiediamo al sindaco che, oltre alle chiusure fissate dall’ordinanza regionale, si imponga la chiusura il 23 aprile, quando Campi Bisenzio festeggia la Beata Bettina, Patrona della città. È necessario uno sforzo maggiore, senza allentare la presa, per evitare il rischio di un rapido ritorno al diffuso contagio. È possibile effettuare e richiedere la spesa a domicilio, così come i farmaci: utilizziamo questi servizi, evitiamo di uscire di casa inutilmente, tuteliamo i lavoratori e tutti i cittadini”.