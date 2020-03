Ballerini (Campi a Sinistra): “Dramma migranti a Lesbo: attiviamoci contro il virus dell’indifferenza”

CAMPI BISENZIO – Su quanto sta avvenendo in questi giorni a Lesbo, riceviamo e pubblichiamo questo intervento di Lorenzo Ballerini, consigliere comunale di Campi a Sinistra.

A quattro anni dal triste accordo dell’Unione Europea con la Turchia, sta accadendo quanto previsto: Erdogan sta usando i profughi e la povera gente per ricattare la stessa Europa. Ha annunciato di aprire le frontiere e così migliaia di persone si sono incamminate verso le isole delle Grecia. La Turchia, giocando sulla pelle dei migranti, sta cercando di mettere sotto scacco l’Europa, minacciando l’arrivo di migliaia di profughi provenienti dalla Siria. In questi giorni la Guardia Costiera greca sta vergognosamente attaccando i gommoni dei migranti per evitare che sbarchino sulle proprie isole. A Lesbo giornalisti e operatori ONG sono stati minacciati e talvolta presi a sassate da alcuni gruppi di estrema destra. I profughi aggrediti e picchiati. Lesbo fotografa la fine dell’Unione Europea, uccisa dal virus del razzismo e dell’indifferenza. Per questo accogliamo l’appello di alcuni sindaci di listare a lutto bandiera dell’Unione Europea nei luoghi istituzionali delle nostre città. Chiediamo che venga fatto anche a Campi Bisenzio, che il sindaco accolga questo appello e che tutti i livelli istituzionali si mobilitino per accendere una luce su quanto sta accadendo a pochi chilometri dal nostro paese, condannando con forza e senza alcuna ambiguità l’accordo fra Ue e Turchia, il ruolo irresponsabile del presidente Erdogan e del Governo greco.

Lorenzo Ballerini