Ballerini (Campi a Sinistra): “Giardini di via Petrarca, le decisioni prese non possono essere la soluzione”

CAMPI BISENZIO – Sulle decisioni prese dall’amministrazione comunale in merito ai giardini di via Petrarca (chiusura degli stessi da mezzanotte alle 6, oltre al divieto di consumare bevande, di qualsiasi genere, in contenitori di vetri e lattine, fino al 31 agosto, è intervenuto Lorenzo Ballerini, capo gruppo di Campi a Sinistra. “Il vandalismo contro oggetti o cose, come nel caso dei giardini di via Petrarca, va condannato senza se e senza ma. Nonostante questo, – dice – la decisione presa dall’amministrazione di chiuderli dalla mezzanotte alle 6 e vietare la vendita di bottiglie in vetro, non può certo essere la soluzione. In questo modo si sceglie solo di chiudere gli occhi davanti a un problema sicuramente complesso e più profondo. La soluzione non può essere quella di chiudere un altro spazio pubblico, un altro giardino, anzi. La sicurezza si fa aprendo nuovo spazi di socialità, rendendo fruibili spazi di aggregazione e cultura, strutture educative aperte e inclusive. Cosa offriamo ai nostri ragazzi? Quali e quanti spazi di socializzazione, confronto, condivisone offre il nostro territorio? Durante e dopo 3 mesi di lockdown quale sostegno siamo riusciti a dare loro?”. “Dobbiamo partire da qui, – aggiunge – dalla risposta a queste domande nel tentativo di capire e comprendere. Solo così possiamo dare delle risposte senza seguire le orme della destra che ogni volta offre risposte rapide e semplicistiche a problemi certamente complessi. La sicurezza si fa vivendo le nostre strade e le nostre piazze, per questo lanciamo una proposta: la festa di fine anno scolastico venga fatta nei giardini di via Petrarca. Restituiamo la piazza e i giardini ai ragazzi e alle ragazze di Campi Bisenzio”.