Ballerini (Campi a Sinistra): “Gkn, la crisi post Coronavirus è già iniziata”

CAMPI BISENZIO – Dopo averlo fatto con un video su Facebook, il capo gruppo di Campi a Sinistra, Lorenzo Ballerini, è tornato sulla vicenda della Gkn e dei venti “Staff leasing” di cui abbiamo parlato più volte in questi giorni. “E’ arrivata la notizia che temevamo: la crisi post Coronavirus è già iniziata. La Gkn, mentre la fabbrica è chiusa e i lavoratori sono a casa in cassa integrazione, ha deciso di licenziare 20 lavoratori in Staff Leasing impiegati in fabbrica”. “Nel concreto – spiega Ballerini – Gkn ha disdettato l’accordo con l’agenzia con cui i lavoratori erano impiegati, di fatto licenziandoli con una semplice e-mail. La modalità dello Staff Leasing, infatti, prevede che il lavoratore sia assunto dall’agenzia e poi messo in “dotazione” alla azienda che però può “scaricarlo” in qualsiasi momento. Così, mentre in tutto il paese si moltiplicano gli sforzi per uscire dalla crisi della diffusione del Covid-19, una delle aziende più importanti del nostro territorio, senza rispettare il blocco dei licenziamenti previsto, decide di lasciare a casa venti lavoratori. Ancora una volta per qualcuno il profitto vale più della salute: molte aziende hanno fatto e stanno facendo di tutto per rimanere aperte nonostante non ci sia assoluta necessità e,come in Gkn, alla prima occasione sono arrivati i licenziamenti. Ieri mattina ho contattato l’assessore Artese chiedendo un impegno chiaro da parte dell’amministrazione comunale per fare quanto possibile a tutela dei lavoratori. In questo senso sono stato rassicurato che verrà fatto tutto il possibile. Da parte nostra, come gruppo consiliare Campi a Sinistra, monitoreremo gli eventuali sviluppi e confermiamo la nostra vicinanza e solidarietà ai lavoratori”.