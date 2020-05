Ballerini (Campi a Sinistra): “Gkn, lotta per il lavoro e per la dignità”

CAMPI BISENZIO – Presente, per sostenere la causa dei venti lavoratori in “staff leasing” della Gkn, che da domani saranno a casa, anche il capo gruppo di Campi a Sinistra Lorenzo Ballerini. “Scade oggi – scrive su Facebook – il termine per evitare i venti licenziamenti dei lavoratori Gkn in staff leasing. Per questo sono […]

CAMPI BISENZIO – Presente, per sostenere la causa dei venti lavoratori in “staff leasing” della Gkn, che da domani saranno a casa, anche il capo gruppo di Campi a Sinistra Lorenzo Ballerini. “Scade oggi – scrive su Facebook – il termine per evitare i venti licenziamenti dei lavoratori Gkn in staff leasing. Per questo sono stato al presidio davanti alla fabbrica. Per ribadire il mio sostegno e quello della lista Campi a Sinistra a questa lotta per il lavoro e la dignità”.