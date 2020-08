Ballerini (Campi a Sinistra): “I parcheggi a pagamento? L’ennesimo colpo per Campi”

CAMPI BISENZIO – Parcheggi a pagamento nel mirino di Lorenzo Ballerini, consigliere comunale di Campi a Sinistra. “Con una delibera di giunta – dice Ballerini – l’amministrazione ha infatti approvato lo schema delle tariffe per la sosta nei parcheggi adiacenti al centro, trovando così un modo per fare cassa e disincentivare il commercio e la fruibilità del centro cittadino. Come Campi a Sinistra crediamo sia necessario e importante favorire una mobilità non inquinante, motivo per cui abbiamo più volte chiesto l’attivazione del servizio di bike sharing, ma è impensabile obbligare i cittadini a pagare per entrare in un centro storico che dovrebbe essere invece valorizzato e rinnovato. Siamo convinti che sia necessario tornare a un centro storico chiuso al traffico, che possa accogliere tutti, attraverso percorsi pedonali e ciclabili. I parcheggi a pagamento spingeranno sempre più persone a scegliere i grandi centri commerciali, dove invece la sosta è gratuita, anziché il commercio locale di prossimità. La scelta dell’amministrazione è solo un modo per fare cassa. Una scelta che ancora una volta non guarda alle vere necessità dei cittadini e delle cittadine che vivono il territorio”.