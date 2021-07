Ballerini (Campi a Sinistra): “Il Parco Iqbal e l’ex campo sportivo della Lanciotto tornino a essere di tutti i campigiani”

CAMPI BISENZIO – “Se gli strumenti per cambiare ci sono, dobbiamo utilizzarli. Se non ci sono, la politica ne deve inventare di nuovi. In questi giorni è una frase che abbiamo sentito più volte e che vogliamo rilanciare”. A spiegare il perché di queste parole è Lorenzo Ballerini, capo gruppo di Campi a Sinistra: ” […]

CAMPI BISENZIO – “Se gli strumenti per cambiare ci sono, dobbiamo utilizzarli. Se non ci sono, la politica ne deve inventare di nuovi. In questi giorni è una frase che abbiamo sentito più volte e che vogliamo rilanciare”. A spiegare il perché di queste parole è Lorenzo Ballerini, capo gruppo di Campi a Sinistra: ” Con questa idea, infatti, ormai alcuni mesi fa abbiamo presentato un ordine del giorno per impegnare l’amministrazione comunale al recupero del Parco Iqbal”.

“Fra il 2016 e il 2018, infatti, – continua Ballerini – l’area dell’ex campo della Lanciotto è stata ceduta alla società Libertà srl con l’obiettivo di costruire una strada, un parcheggio e alcune villette. Un progetto che ha sempre registrato la nostra netta contrarietà e che ci ha visti protagonisti di una proposta per la riqualificazione e l’allargamento del parco con lo stesso campo da calcio, recuperando anche i servizi esistenti. Il fatto è che in tutti questi anni non è stato fatto niente e i lavori non sono stati eseguiti, con il risultato che adesso il campo da calcio è in uno stato di assoluto abbandono e il Parco ormai dimenticato. Per questo abbiamo presentato questo Ordine del giorno, per chiedere all’amministrazione di revocare la convenzione urbanistica per l’attuazione del Piano attuativo e avviare un progetto di riqualificazione dell’intera area”.

“L’ordine del giorno non è stato approvato ma, lo stesso vice-sindaco, Monica Roso, a nome di tutta ala giunta, ha preso l’impegno di convocare a stretto giro la società Libertà srl così da avviare e riaprire una discussione sul futuro dell’area. Insomma, anche la stessa amministrazione comunale ha riconosciuto che la situazione per come è adesso non è più accettabile. Per noi di Campi a Sinistra non è certo una vittoria, ma certamente un passo in avanti. A settembre presenteremo un’interrogazione per conoscere i tempi di questa convocazione e faremo di tutto per impegnare la giunta alla revoca della convezione. Il Parco Iqbal insieme all’ex campo della Lanciotto deve quanto prima tornare a essere di tutti i cittadini di Campi Bisenzio. Continueremo a batterci perché questo avvenga quanto prima”.