Ballerini (Campi a Sinistra): “Nessuna risposta dall’amministrazione sul futuro del Parco Iqbal e dell’ex campo della Lanciotto”

CAMPI BISENZIO -Nell’ultimo consiglio comunale si è parlato ancora del Parco Iqbal e dell’ex campo sportivo della Lanciotto. “Ho presentato l’ennesima interrogazione – spiega il capo gruppo di Campi a Sinistra, Lorenzo Ballerini – fra il 2016 e il 2018, infatti, l’area dell’ex campo sportivo è stata ceduta alla Società Libertà srl con l’obiettivo di costruire una strada, un parcheggio e alcune villette. Un progetto che ha sempre registrato la nostra netta contrarietà e che ci ha visti protagonisti, in ultima battuta lo scorso luglio, di una proposta per la riqualificazione e l’allargamento del parco con lo stesso campo da calcio, recuperando anche i servizi esistenti. Un vero progetto di recupero e rigenerazione, per rendere di nuovo fruibile questo spazio e salvarlo dall’abbandono, considerando che successivamente alla vendita nessun lavoro è mai stato eseguito”.

“A luglio, grazie alla nostra sollecitazione, – aggiunge Ballerini – l’amministrazione si era assunta l’impegno di convocare a stretto giro la Società Libertà srl così da avviare e riaprire una discussione sul futuro dell’area. A oggi scopriamo che ancora non c’è stato nessun incontro, anzi, ci sarebbe in corso una non precisata trattativa di cui il consiglio comunale però non è mai stato debitamente informato e di cui nessuno conosce le reali prospettive. Dalle parole del vice-sindaco sembra che volontà dell’amministrazione sia quella di ridimensionare il progetto senza però specificare come, in che modo e attraverso quale percorso. Ancora una volta, quindi, non è arrivata alcuna risposta sul futuro dell’intera area, ancora una volta si è scelto di condannare l’intero parco e l’ex campo sportivo a uno stato di abbandono invece di rimetterlo a disposizione della cittadinanza, delle associazioni e delle realtà sociali del nostro territorio”.

(Immagine di archivio)