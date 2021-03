Ballerini (Campi a Sinistra): “No al nuovo regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale”

CAMPI BISENZIO – “Come si può indebolire la nostra Costituzione? Anche mettendo un ostacolo economico davanti alla possibilità di esprimere la propria opinione”. Si esprime così Lorenzo Ballerini, capo gruppo di Campi a Sinistra, in merito alla proposta di delibera presentata dalla giunta sul “Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale” di cui si […]

CAMPI BISENZIO – “Come si può indebolire la nostra Costituzione? Anche mettendo un ostacolo economico davanti alla possibilità di esprimere la propria opinione”. Si esprime così Lorenzo Ballerini, capo gruppo di Campi a Sinistra, in merito alla proposta di delibera presentata dalla giunta sul “Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale” di cui si è parlato in consiglio comunale. “L’articolo 21 della Costituzione – aggiunge Ballerini – ci ricorda infatti che “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, ma se questo mezzo è a pagamento, chi non può permetterselo, rischia di perdere un diritto sancito dalla nostra carta costituzionale….”.

“Per questo motivo – spiega – ho espresso il mio voto contrario alla proposta di delibera presentata dalla giunta sul “Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale” e questa mattina ho protocollato una richiesta di modifica allo stesso regolamento per escludere dal pagamento del canone per la diffusione, tutti i soggetti sociali, politici, culturali, religiosi e sportivi non aventi fini di lucro. È necessario offrire a tutti la possibilità libera e gratuita, di esprime la propria opinione, senza alcun ostacolo o barriera di nessuna natura, quindi neanche economica. È un principio democratico che crediamo sia necessario rivendicare e difendere, anche attraverso un regolamento comunale di questo tipo. Anche così infatti possiamo rafforzare la nostra Costituzione”.