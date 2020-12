Ballerini (Campi a Sinistra): “Rafforzare il trasporto pubblico locale”

CAMPI BISENZIO – “Rafforzare il trasporto pubblico locale”: è questa la richiesta di Lorenzo Ballerini, capo gruppo di Campi a Sinistra in consiglio comunale, che spiega così la propria posizione: “Nel consiglio comunale di ieri abbiamo presentato una mozione per il potenziamento del Trasporto pubblico locale e l’integrazione del biglietto per la tratta Prato-Firenze. A nostro avviso, risulta necessario ripensare complessivamente il sistema di mobilità territoriale, privilegiando sistemi di trasporto a emissioni zero e non inquinanti, una adeguata rete di piste ciclabili e la possibilità di utilizzare mezzi di trasporto condivisibili e non impattanti sull’ambiente. In questa fase allo stesso tempo, sono necessari interventi mirati e immediati: prima di tutto un incremento delle corse e della frequenza delle linee più utilizzate”. “Per questi motivi – aggiunge Ballerini – abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di convocare, in accordo con la Città metropolitana, un incontro con Ataf&Li-nea e Cap Autolinee per trovare un accordo di integrazione al biglietto sulla tratta Prato-Firenze così da facilitare gli spostamenti per i pendolari. Non solo, abbiamo chiesto di convocare, in vista della nuova gestione del trasporto pubblico locale su gomma, un incontro con Autolinee Toscana per intervenire quanto prima sulle criticità e infine un rafforzamento da subito della linea 303 per favorire il collegamento con le diverse stazioni ferroviarie limitrofe”. “La mozione, purtroppo, – conclude Ballerini – senza delle reali motivazioni, è stata bocciata dalla maggioranza, nonostante la condivisione di fondo più volte sottolineata durante la discussione. Allo stesso tempo è stata espressa dall’assessore la disponibilità di avviare un confronto in Commissione per un testo condiviso. Come Campi a Sinistra, nonostante le perplessità per la bocciatura della mozione, accogliamo l’invito e chiediamo che la Commissione sia convocata a stretto giro. Il tempo delle decisioni è adesso o rischieremo, ancora una volta, di farci trovare impreparati. È compito della politica offrire un servizio di trasporto pubblico adeguato alle necessità di una comunità e di un territorio”.