Ballerini (Campi a Sinistra): “Rinegoziare i canoni di locazione: serve un patto di solidarietà”

CAMPI BISENZIO – “Rinegoziare i canoni di locazione e dare vita a un patto di solidarietà”: è la proposta di Lorenzo Ballerini, consigliere comunale della lista Campi a Sinistra. “La crisi sanitaria di questi mesi – spiega – sta provocando delle ripercussioni economiche e sociali senza precedenti. Sono moltissimi infatti i cittadini sia italiani che stranieri, che si ritrovano nella condizione di non riuscire a pagare regolarmente il canone di locazione richiesto dai proprietari. Decine di famiglie che, a causa della perdita del lavoro o di una forte diminuzione del reddito, non riescono a pagare l’affitto, la rata del mutuo, le bollette. Centinaia di persone non più in grado di arrivare alla fine del mese e sostenere le spese necessarie per una vita dignitosa”.

“Per questo motivo – aggiunge Ballerini – è necessario intervenire subito, per fare sì che chiunque si trovi in una situazione di difficoltà, non venga lasciato indietro. Il Comune di Campi Bisenzio, come sappiamo, si attesta al terzultimo posto in tutta l’area metropolitana per reddito medio pro capite. Questo vuol dire che fra i Comuni non solo della Piana fiorentina, ma di tutta la provincia di Firenze, si conferma fra quelli più poveri. Gli aiuti economici arrivati e annunciati dal Governo agli enti locali sono insufficienti e dalla Regione le risorse che sono state utilizzate per il contributo affitti non sono affatto straordinarie o aggiuntive: sono infatti risorse già precedentemente impegnate, derivate dal vecchio fondo per la morosità incolpevole. Per anni, le risorse per le fasce più deboli della popolazione non sono mai aumentate”.

“Anche prima dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo infatti, erano insufficienti a soddisfare le esigenze di chi chiedeva il contributo affitto, con il quale molti inquilini riuscivano a stento a non cadere in una condizione di morosità. I fondi regionali per il contributo all’affitto sono importanti e andrebbero aumentati, ma non sono uno strumento sufficiente a far fronte al caro-affitti, in quanto garantiscono il mantenimento di prezzi alti, che solo in parte vengono integrati dai fondi. La crisi economica che si è determinata con il Covid-19 ha moltiplicato il rischio della perdita del lavoro, e con esso della perdita della casa per morosità incolpevole. Gli sfratti sono bloccati fino al primo di settembre, ma dobbiamo essere lungimiranti ed intervenire in tempo per fare il possibile per scongiurare il disastro sociale che si preannuncia nel prossimo futuro”.

“Per questo, – conclude Ballerini – come vice-presidente della V commissione, a nome del gruppo consiliare Campi a Sinistra, ho chiesto la convocazione di una commissione con l’obiettivo di organizzare un confronto fra le rappresentanze degli inquilini (sindacati e movimenti) e le rappresentanze dei proprietari di case per definire le modalità e i criteri per la rinegoziazione dei canoni di affitto agevolati per coloro che hanno subito un danno economico a causa dell’interruzione dell’attività lavorativa per colpa della pandemia. Una ricontrattazione temporanea dei canoni, un patto di solidarietà che possa aiutare le famiglie evitando l’allargarsi di un disagio sociale comunque diffuso ma che rischia di esplodere nei prossimi mesi”.