Ballerini (Campi a Sinistra): “Sfratti per morosità sospesi fino a settembre 2021, c’è la proroga”

CAMPI BISENZIO – Ieri, 30 luglio, come sottolinea il capo gruppo di Campi a Sinistra, Lorenzo Ballerini, “il consiglio comunale ha approvato all’unanimità una importante mozione che porta come prima firma quella del gruppo consiliare Campi a Sinistra. Un atto per chiedere la proroga della sospensione degli sfratti per morosità fino a settembre 2021. In […]

CAMPI BISENZIO – Ieri, 30 luglio, come sottolinea il capo gruppo di Campi a Sinistra, Lorenzo Ballerini, “il consiglio comunale ha approvato all’unanimità una importante mozione che porta come prima firma quella del gruppo consiliare Campi a Sinistra. Un atto per chiedere la proroga della sospensione degli sfratti per morosità fino a settembre 2021. In questo modo si sceglie di dare una risposta chiara e immediata per evitare che intere famiglie, colpite dalla crisi Covid-19, finiscano in mezzo alla strada perché impossibilitate a pagare il canone di locazione”.

“Sappiamo bene – aggiunge Ballerini – che questa non può essere una soluzione definitiva, ma che in questo modo il problema abitativo, presente anche sul nostro territorio è solo sospeso. E’ però una prima e importante risposta, da rafforzare con scelte coraggiose e ampie: un cospicuo finanziamento dei contributi affitto così da evitare l’avvio della procedura di sfratto, un importante investimento di nuova Erp che non preveda ulteriore consumo di suolo, la semplificazione delle procedure per il sostegno all’abitare. Queste sono le risposte necessarie per contrastare la crisi e non lasciare davvero indietro nessuno. Queste le proposte di Campi a Sinistra”.