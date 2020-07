Ballerini (Campi a Sinistra): “Sull’aeroporto si continua a prendere in giro la gente”

CAMPI BISENZIO – “Sull’aeroporto di Peretola si continua a prendere in giro la cittadinanza”. A dirlo è Lorenzo Ballerini, capo gruppo di Campi a Sinistra in consiglio comunale. “È di oggi infatti la notizia – dice Ballerini – che Italia Viva avrebbe inserito nel decreto semplificazioni delle norme specifiche per sbloccare gli aeroporti e avviare la costruzione del nuovo scalo fiorentino. Una scelta dannosa e sbagliata che va contro la volontà delle amministrazioni e popolazioni locali. Un metodo a dir poco furbesco per aggirare le norme che le stesse istituzioni si danno. Come Campi a Sinistra crediamo sia necessario un progetto di sviluppo profondamente alternativo per tutto il territorio. Il ricatto occupazionale non può essere giustificato per contrastare lo sviluppo del Parco della Piana e del Polo scientifico. Per questo continueremo a combattere contro la devastazione della Piana, lottando per il diritto al lavoro, la salute, l’ambiente. Convinti che il compito della politica, quella vera, sia quello di tenere insieme queste cose, invece di pensare solo alla speculazione e al profitto di pochi privati”.