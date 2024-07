Ballerini (Pd): “Bilancio, ma quali “buchi”… I soldi sono spesi per erogare servizi e realizzare opere pubbliche”

SIGNA – “Un paio di volte l’anno, in concomitanza dei consigli comunali che affrontano il bilancio, Uniti per Signa paventa collassi finanziari e “buchi” che, puntualmente, non si verificano mai: è successo anche questa volta attraverso la pubblicazione di un post sui social”. a dirlo è il capo gruppo del Pd, Dino Ballerini, che poi […]

SIGNA – “Un paio di volte l’anno, in concomitanza dei consigli comunali che affrontano il bilancio, Uniti per Signa paventa collassi finanziari e “buchi” che, puntualmente, non si verificano mai: è successo anche questa volta attraverso la pubblicazione di un post sui social”. a dirlo è il capo gruppo del Pd, Dino Ballerini, che poi aggiunge: “Nell’ottobre dell’anno scorso Uniti per Signa denunciava un disavanzo di 1.000.000 di euro, ma poi il bilancio è stato chiuso con un avanzo disponibile di 3.057.743,24 euro. Quindi, ricapitolando, Uniti per Signa sostiene che il bilancio aveva un buco di un milione, l’ente ha invece chiuso il bilancio con un avanzo di 3 milioni che adesso siamo colpevoli di azzerare: crediamo ci sia un po’ di confusione”.

“L’amministrazione non azzera proprio nulla, il Comune – aggiunge Ballerini – non è un’azienda che ha come intento principale quello di generare utili, spendiamo soldi dei cittadini per erogare servizi e per realizzare opere pubbliche. Spendiamo questi soldi per la sicurezza dei ponti (70.000 euro), per rendere più funzionali e sicure le scuole (110.000 euro), per finanziare il completamento della circonvallazione di Via Arte della Paglia senza prendere denaro in prestito dalle banche (573.903,92 euro). La manovra di salvaguardia e assestamento è un obbligo di legge che i Comuni devono rispettare entro il 31 Luglio di ogni anno: è un momento amministrativo serio che non merita post semplicistici e allarmistici. Si tratta di un’attenta verifica dei conti attraverso la quale si correggono le previsioni votate in Consiglio lo scorso Dicembre, affinché il bilancio sia attuale e sano”.

“Il 1.764.794,39 euro che l’amministrazione toglie temporaneamente dal bilancio perché i nostri uffici hanno verificato che quest’anno il gettito delle entrate sarà probabilmente minore, – conclude – non è sinonimo di criticità come Uniti per Signa vorrebbe far credere, ma è esattamente il contrario, visto che certo non vogliamo aumentare le tariffe dei servizi erogati dall’ente. Notiamo peraltro con rammarico che Uniti per Signa non dice nulla in merito al contrasto all’evasione fiscale che stiamo attuando grazie al lavoro dell’Ufficio tributi comunale: grazie ad esso quest’anno entrerà nelle casse del Comune circa 1 milione di euro. Proprio in questi giorni l’Ufficio tributi sta inviando 410 avvisi di accertamento Imu per un totale di circa 562.000 euro”.