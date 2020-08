Bambagioni, confronto con Giani e Bonafè: “Regionali, allargare la coalizione con le liste di Orgoglio Toscano”

FIRENZE – Nelle ultime ore c’è stato un confronto tra il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, l’onorevole Simona Bonafè e il consigliere regionale Paolo Bambagioni, “dove si è discusso – si legge in una nota – dell’attuale situazione politica”. Giani, Bonafè e Bambagioni hanno concordato “sulla necessità di allargare la coalizione a sostegno della candidatura di Giani a presidente della giunta regionale”. Di conseguenza Bambagioni “ha dato il via alla formazione delle liste di Orgoglio Toscana”. Giani e Bonafè, da parte loro, “hanno così riconosciuto il significato politico dell’azione svolta in Consiglio regionale da Paolo Bambagioni per il buon governo della Toscana, con competenza e in difesa della giustizia”.



Bambagioni, inoltre, primo firmatario della legge per l’istituzione della Scuola di formazione politica per i giovani consiglieri comunali, insieme a Eugenio Giani e Leonardo Marras, si è espresso così: “In questa fase pre-elettorale sembra una cosa minore la Fondazione a cui ha dato vita il Consiglio regionale nella sua ultima seduta. La “Scuola” di formazione politica, costituita attraverso una Fondazione Regionale, avrà un compito fondamentale e delicatissimo: mettere a frutto alcune discipline come la storia, il diritto pubblico, la formazione dei bilanci e l’esperienza di persone che hanno ricoperto incarichi pubblici, per aiutare i giovani tra i 18 e i 40 anni eletti nei comuni della Toscana a svolgere bene il proprio mandato di rappresentanza. La Fondazione si ispirerà all’articolo 54 della Costituzione della Repubblica Italiana, che dice che coloro che ricoprono incarichi pubblici lo devono fare con dignità e onore. Per dignità si intende valori etici e culturali adeguati alla gestione della carica pubblica in modo efficace e competente. La Toscana è la prima regione che istituisce, attraverso questa Fondazione, una scuola per superare il pressapochismo e l’incultura ampiamente rappresentati tra molti politici, giovani e meno giovani, a livello nazionale, regionale e locale