Bambino cade da un terrazzo al terzo piano

SESTO FIORENTINO – Ancora da capire la dinamica della caduta del bambino dal balcone del terzo piano di una abitazione di via Romagnosi. Il fatto è avvento ieri nel pomeriggio verso le 16.30. Il bambino adesso è ricoverato in ospedale. Sulla vicenda sta indagando la Polizia del Commissariato di via Gramsci.

E’ stata la madre a trovare il figlio ferito. Secondo le prime ricostruzioni sembra che il bambino si sia svegliato mentre la madre era uscita di casa per prendere l’altro figlio di rientra da scuola. Una volta accorto che non c’era la mamma il piccolo si sarebbe alzato e, non vedendo la mamma, sia andato a cercarla e potrebbe aver trovato un accesso al terrazzo.