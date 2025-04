Banca Alta Toscana, l’assemblea approva il bilancio: utile a 19,2 milioni, torna il dividendo ai soci. Rinnovato il Cda

CAMPI BISENZIO – L’assemblea dei soci di Banca Alta Toscana ha approvato all’unanimità il bilancio 2024, chiuso con un utile di 19,2 milioni di euro, il migliore della propria storia. Parte degli utili, per un importo complessivo di 560.000 euro, sono stati destinati al riconoscimento del dividendo. I soci della Banca di credito cooperativo riceveranno dunque un rendimento lordo del 4,5% sul valore delle azioni detenute. Bcc Banca Alta Toscana, che conta oltre 11 mila soci e più di 70 mila clienti, ha confermato il proprio ruolo di banca di rilievo nel territorio supportando famiglie e imprese con oltre 100 milioni di nuovo credito erogato nell’anno.

“Nel corso del 2024 – afferma il direttore generale Tiziano Caporali – è proseguito il nostro impegno nel processo di modernizzazione della Banca all’insegna del nostro motto, innovazione nel solco della tradizione, orientata all’attenzione alla persona e alle esigenze di ognuno, mantenendo intatto il rapporto di prossimità che le banche di grandi dimensioni hanno perso”. Nel corso del triennio la crescita ragguardevole degli utili (12,5 milioni nel 2022, 17,9 milioni nel 2023 e 19,2 milioni nel 2024), ha consentito di consolidare il patrimonio della Banca, che è cresciuto del 47% passando dai 94,6 milioni di fine 2021 agli attuali 139 milioni.

L’assemblea dei soci ha poi provveduto al rinnovo del consiglio di amministrazione: il Cda, che resterà in carica per i prossimi tre anni, è composto da Alberto Vasco Banci, confermato presidente, Alessandro Pratesi (vicepresidente vicario), Stefano Brizzi (vicepresidente), Sandra Bongi, Martina Giovannelli, Francesco Leporatti, Paolo Lombardi, Michele Marinozzi, Massimo Meoni, Silvia Nesti e Sandra Palandri (nuova consigliera). Confermato anche il collegio sindacale, composto da Paolo Sala (presidente), e dai sindaci effettivi Ivana Baronti e Paolo Biancalani.

“Il nostro sostegno al territorio va ben oltre l’importante risultato economico – dice il presidente Alberto Vasco Banci – e si manifesta in termini di solidarietà e beneficenza, nonché nel riconoscimento di condizioni di favore ai Soci, attraverso le quali si realizzano concretamente le intenzioni della nostra Banca. Durante il triennio, l’insieme di numerose iniziative, fra cui le borse di studio, i bonus bebè, i contributi alle associazioni, fra le quali Misericordie, Pubbliche Assistenze, Croce Rossa Italiana, l’acquisito di macchinari per gli ospedali di Prato, Pistoia ed Empoli, il sostegno per l’acquisto dei libri scolastici, i prestiti a tasso zero per la ripartenza socio-economica dell’area dopo la disastrosa alluvione del novembre 2023, oltre alle altre agevolazioni bancarie per i soci, supera i 15 milioni di euro: una ricchezza distribuita sul territorio”.

“Una Banca di credito cooperativo solida come la nostra – proseguono il presidente Banci e il direttore Caporali – ben inserita nel Gruppo Iccrea – che reinveste nel territorio ciò che nel territorio raccoglie – rappresenta un volano per l’economia locale, in grado di portare benefici all’intera comunità. Grazie alla fiducia dei soci e della clientela e grazie all’impegno dei nostri dipendenti, contiamo di affrontare le nuove sfide che ci si pongono dinanzi: potenziare la mutualità bancaria, far coesistere “prossimità geografica” e “prossimità digitale”, mettere l’intelligenza artificiale al servizio della compagine sociale, dei nostri clienti e di chi lavora nella BCC. Tutto ciò essendo consapevoli che le Banche di Credito Cooperativo possono contare sulla propria intelligenza mutualistica, che molto deriva dalla loro capacità di relazione. Il futuro per le BCC continuerà ad essere nel senso di questa “intelligenza” delle relazioni”.

All’assemblea, conclusasi con un pranzo offerto ai soci, sono intervenuti anche i rappresentanti delle categorie economiche e gli amministratori locali. Presenti il presidente della Federazione Toscana delle BCC Matteo Spanò, il presidente di Mutua Alta Toscana Carlo Filippo Spini; Beatrice Travelli, presidente del Club Giovani Soci di Banca Alta Toscana, il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, il sindaco di Agliana Luca Benesperi, il consigliere regionale Alessandro Capecchi, il vicepresidente della Provincia di Pistoia Gabriele Giacomelli, il direttore di Confcommercio Pistoia e Prato Tiziano Tempestini e il rappresentante della Misericordia di Pistoia Roberto Fratoni.