Banca Alta Toscana, nel bilancio 2024 ci sarà il dividendo ai soci

QUARRATA – Il 2024 è stato un anno di ulteriore crescita per BCC Banca Alta Toscana, che ha confermato il proprio sostegno all’economia locale. Un anno iniziato con la messa a disposizione di un plafond di 30 milioni a beneficio dei soci vittime dell’alluvione, ai quali sono stati concessi rapidamente prestiti agevolati anche a tasso zero. Numerose sono state le iniziative per festeggiare i 120 anni di vita dell’istituto di credito cooperativo, che taglia questo importante traguardo in piena salute: il patrimonio netto contabile si attesta ad oltre 137 milioni, gli impieghi a clientela sono pari a 870 milioni e la raccolta totale è di 1,9 miliardi di euro (dati al 30 settembre 2024).

L’esercizio per l’anno in corso si prospetta in linea con gli eccellenti risultati del 2023 e presenterà una novità importante per i soci, come annuncia il presidente Alberto Vasco Banci: “Il Consiglio di amministrazione ha deciso di sottoporre all’assemblea la destinazione di parte degli utili ai soci sotto forma di dividendo, che sarà distribuito in base alle quote della Banca possedute da ciascuno. Quindi anche l’investimento che ogni socio ha fatto nella Banca Cooperativa avrà un rendimento significativo, superiore al rendimento medio dei titoli di Stato a 12 mesi”.

“Le modalità di destinazione degli utili di bilancio delle banche di credito cooperativo sono fissate da precise disposizioni normative, – spiega il direttore generale di Banca Alta Toscana Tiziano Caporali – il 70% degli utili netti annuali deve essere destinato a riserva legale per il consolidamento del patrimonio; il 3% a fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione. Ci sono poi risorse che vengono indirizzate sul territorio sotto forma di beneficenza e mutualità. Per una parte residua, la banca può prevedere una distribuzione ai soci entro specifici limiti. Nel bilancio 2024 contiamo di poter destinare a dividendo una somma complessiva compresa tra i 500.000 e i 600.000 euro. È un modo per ringraziare i nostri 11.000 soci per la fiducia che ci hanno accordato”.

Ma le novità non finiscono qui: all’inizio del 2025 BCC Banca Alta Toscana, assieme a Mutua Alta Toscana, promuoverà la campagna “I nostri Soci ci stanno a cuore”: uno screening cardiologico gratuito dedicato a 1000 soci che vorranno aderire. L’iniziativa è riservata a coloro che sono soci sia della Banca che della Mutua; chi volesse aderire alla campagna di screening e non fosse già socio della Mutua, potrà iscriversi a Mutua Alta Toscana grazie ad una speciale promozione, che prevede la gratuità della quota associativa per un anno. Lo screening medico sarà effettuato da specialisti cardiologi, in collaborazione con le sezioni territoriali della Misericordia e della Pubblica Assistenza. La visita cardiologica comprenderà anche l’esecuzione di ecocardiogramma ed elettrocardiogramma. Per beneficiare dell’iniziativa i soci di Banca Alta Toscana e Mutua Alta Toscana potranno rivolgersi alla propria agenzia e ritirare un voucher in cui saranno riportati i numeri di telefono delle associazioni convenzionate, a cui chiamare per prenotare la visita.

“I nostri soci ci stanno a cuore ed è grazie al loro sostegno che la nostra cooperativa potrà continuare a operare in futuro per il benessere della comunità. Con queste due iniziative vogliamo mostrare la nostra vicinanza ed augurare loro un sereno Natale” concludono il presidente Alberto Vasco Banci e il direttore generale Tiziano Caporali.