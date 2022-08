Banca Alta Toscana, positivi i dati del primo semestre 2022: l’utile supera gli 8,2 milioni

CAMPI BISENZIO – Banca Alta Toscana continua nel suo percorso di crescita e sostegno al territorio di riferimento. Il consiglio di amministrazione dell’istituto di credito cooperativo ha approvato i risultati economico-patrimoniali al 30 giugno 2022. Il primo semestre di quest’anno è stato particolarmente positivo e si è chiuso con un utile netto consolidato di oltre 8,2 milioni di euro. Un risultato soddisfacente che consente di affrontare più serenamente, nei prossimi mesi, il possibile aumento del rischio di credito legato alle incertezze del quadro macro-economico e alla crisi energetica. Sempre al 30 giugno 2022, gli impieghi lordi a clientela di Banca Alta Toscana hanno raggiunto i 762,3 milioni (+1,5% rispetto a dicembre 2021); in aumento anche i volumi della raccolta diretta, che si attesta a 1.162 milioni di euro (+2,97%) e quelli della raccolta indiretta, pari a 355,5 milioni (+1,25%).

In ulteriore miglioramento anche gli indici di solidità patrimoniale, con un CET 1 ratio del 20.86% e un Total Capital Ratio del 21,5%. Di prim’ordine anche il tasso di copertura delle posizioni deteriorate, che si attesta al 70,49%, a fronte di un indicatore Gross NPL ratio contenuto al 5,65%. La redditività complessiva è coerente con le caratteristiche del credito cooperativo, che si ispira ai principi di cooperazione e mutualità prevalente e che privilegia il rapporto capillare con i territori e diretto con i soci cooperatori. La crescita dei ricavi e le politiche di efficientamento perseguite, anche in ottica ESG, hanno comunque consentito un notevole miglioramento del rapporto cost/income, che nel primo semestre 2022 si è attestato a 56,12%.

“I numeri e gli indici qui esposti non hanno bisogno di commenti, attestano un bilancio semestrale decisamente buono, che si coniuga con i consueti ed incrementati interventi a favore delle comunità del nostro territorio, – afferma il presidente di Banca Alta Toscana Alberto Vasco Banci – nei prossimi mesi investiremo nell’efficientamento energetico dei nostri uffici, a partire dalla sede per la quale è prevista la realizzazione di una pensilina di parcheggio fotovoltaica e la sostituzione di tutte le luci con lampade al led a basso consumo. L’obiettivo è renderla il più possibile energeticamente indipendente. Faremo la nostra parte nell’indispensabile contenimento dei consumi energetici”.

“I buoni risultati – aggiunge il direttore generale di Banca Alta Toscana Tiziano Caporali – sono il frutto di un’attività commerciale erogata in modalità professionale ed allo stesso tempo familiare ed amichevole, con empatia e prossimità ai soci ed alla clientela. In una fase congiunturale certamente non facile la nostra “squadra”, composta da 203 colleghi, ha dimostrato comunione d’intenti all’interno dell’istituto ed un modo di fare banca responsabile ed attento alle persone, mantenendo dritta la barra sulla strada della cooperazione di credito. Per il futuro prossimo prevediamo la prosecuzione del processo di potenziamento dei servizi tecnologici, destinati a semplificare l’operatività di sportello, coniugando l’innovazione digitale con l’ottimizzazione del presidio fisico sul territorio per erogare consulenza ad alto valore aggiunto ed assistere adeguatamente la clientela nei momenti cruciali della vita privata e professionale. In sintesi, innovazione nel solco della tradizione”.