Banco Fiorentino e Design Campus: una borsa di ricerca sui bisogni formativi delle aziende del fashion

CALENZANO – L’Università di Firenze, grazie al sostegno del Banco Fiorentino, lancia un nuovo bando per il conferimento di una borsa di ricerca del valore di 12mila euro finalizzata alla partecipazione al progetto di ricerca: “Il sistema moda nella Provincia di Firenze: Rilevazione e Analisi dei fabbisogni formativi. Le nuove figure professionali nella rivoluzione digitale”.

La ricerca, della durata di un anno (avrà inizio il 01/12/2020 e terminerà il 30/11/2021), si concentrerà su un campione di aziende del sistema moda toscano, per l’individuazione di nuove linee guida in ambito formativo – sia professionale che universitario – su vari temi, quali: le nuove competenze richieste dalle aziende del settore, i bisogni delle imprese in termini di servizi e prodotti bancari, le strategie per la creazione di nuove sinergie fra aziende, università e istituti bancari.

I giovani laureati interessati a partecipare alla selezione potranno trovare il bando con requisiti e termini di presentazione sulla pagina dedicata dell’Università di Firenze. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato al bando accompagnata da CV in formato Europeo, dovrà essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Architettura DIDA entro e non oltre il giorno 09/11/2020.