Banco Fiorentino-Mugello Impruneta Signa: chiude il bilancio con un utile netto di 3,344 milioni di euro

CALENZANO – Il bilancio del 2020 del Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa si è chiuso con un utile netto di 3,344 milioni di euro, una raccolta totale da clientela pari a 1.591,2 milioni di euro e impieghi a famiglie e imprese per un totale di 842,4 milioni di euro netti; la raccolta diretta da clientela ammonta invece a 1.188,2 milioni di euro con un incremento complessivo di 114,8 milioni rispetto al 2019. Sarà sottoposto all’assemblea il 30 aprile.

“Il risultato d’esercizio – si legge nella nota dell’Istituto di credito – è ancora più interessante se messo in relazione agli indici di qualità del credito tra cui emerge la copertura dei crediti deteriorati, passati dal 51,91% del 2016, al 62% del 2018, al 65,65% del 2019, fino ad arrivare al 82,13% del 2020. Il Gross NPL Ratio scende dal 15,04 al 11,20%. Il Texas Ratio si attesta al 11,77% con una diminuzione del 18,58% rispetto all’anno precedente. Il Cost Income passa dal 58,28% del 2019 al 52,19% del 2020, in diminuzione del 7,41%”.

La banca, prosegue la nota, “presenta un rapporto tra fondi propri e totale delle attività di rischio ponderate (CET 1 RATIO) pari a 19,52% che, avuto riguardo ai minori assorbimenti dovuti all’ingresso nel Gruppo Bancario ICCREA, si ridetermina nel 22,63% con un rafforzamento patrimoniale di 2,30 punti percentuali rispetto al 2019. Il rapporto tra le masse di denaro che la banca raccoglie dalla clientela e quelle che impiega finanziando imprese e privati è pari a 70,90%. Risultati che attestano, in modo chiaro e incontrovertibile, la solidità patrimoniale del Banco Fiorentino e la consistente attività di derisking operata in continuità con gli esercizi precedenti, a maggior ragione in una fase di grande incertezza per gli effetti e gli impatti della pandemia”.

“Il Banco Fiorentino – prosegue la nota – mantiene la propria rotta in linea con i principi contabili vigenti, promuovendo, al centro della propria attività, i valori caratteristici del Credito Cooperativo. La banca anche nell’anno appena passato ha saputo garantire un fondamentale sostegno economico a famiglie e piccole e medie imprese del territorio, svolgendo il suo ruolo nella promozione del tessuto sociale ed economico locale, rafforzando la propria azione per fronteggiare l’emergenza sanitaria attraverso la concessione di moratorie e finanziamenti. Si conferma quindi realtà dinamica e solida al tempo stesso; copre un territorio di 56 comuni di competenza, distribuiti su 8 province con 29 sportelli attivi, 216 dipendenti e 41 ATM. Il Banco Fiorentino infine, ha sostenuto numerosissime iniziative sociali, culturali, sportive, di volontariato e di promozione della cooperazione; ha contribuito concretamente ad affrontare l’emergenza sanitaria per il COVID attraverso la donazione di apparecchi per la ventilazione ad alcune strutture ospedaliere del proprio territorio. Per il senso di responsabilità sociale la banca ha riversato oltre 400.000 euro a sostegno delle iniziative ritenute meritevoli”. Il Presidente Paolo Raffini e tutto il Consiglio di Amministrazione, unitamente al Direttore Generale Davide Menetti, esprimono soddisfazione “per i gratificanti risultati conseguiti, e ringraziano i soci e i clienti per la vicinanza e la fiducia accordata. Ringraziano altresì tutti i collaboratori per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrate. Con il preciso intento di rafforzarsi ulteriormente, per meglio conseguire la propria mission e il proprio ruolo di banca al servizio della comunità a sostegno dell’economia locale, è in corso di valutazione un progetto di fusione con una bcc consorella operante in territori limitrofi ai nostri”.