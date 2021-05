Banda Albereta, 9.000 volte grazie… a nome di Kevin

SIGNA – Banda Albereta dice 9.000 volte grazie. E lo dice soprattutto a nome di Kevin e della sua famiglia: il bambino, infatti, è in America già da diverse settimane insieme con il babbo e la mamma e il prossimo 28 maggio affronterà la visita in preparazione del nuovo intervento, il secondo in programma. Il […]

SIGNA – Banda Albereta dice 9.000 volte grazie. E lo dice soprattutto a nome di Kevin e della sua famiglia: il bambino, infatti, è in America già da diverse settimane insieme con il babbo e la mamma e il prossimo 28 maggio affronterà la visita in preparazione del nuovo intervento, il secondo in programma. Il 1 giugno sarà la volta del tampone per il Covid mentre il giorno successivo è già fissata l’operazione, quella più lunga, che consisterà nella creazione del ginocchio e nel raddrizzamento del piede del piccolo. E Banda Albereta, con i suoi volontari e tutti coloro che hanno voluto dare una mano, ha recitato degnamente la sua parte anche questa volta. Dopo gli oltre 15.000 euro raccolti fra Natale e Pasqua, ne sono arrivati altri 9.000 a conferma del grande cuore del gruppo ma anche di tutti quelli che “gravitano” intorno a questo mondo colorato di giallo.

Da qui il desiderio di ringraziare pubblicamente, con un post su Facebook, chi non si è tirato indietro e, anzi, ha contribuito in modo concreto: “Questo è il bellissimo risultato della nostra raccolta a favore del piccolo Kevin: 9.000 euro che serviranno sicuramente alla famiglia per sostenere le spese dopo il terzo intervento. Dobbiamo ringraziare il comitato “Tutti per Gemma” per la collaborazione avuta in questa raccolta, il Santo Stefano Basket per aver sposato il nostro obiettivo, la ditta Tabru, sempre presente, una famiglia che vuole rimanere nell’anonimato ma che in questi ultimi mesi abbiamo apprezzato per il loro cuore e la loro tenacia e tutti voi che ora andremo a nominare (solo il nome per la privacy): grazie di cuore a Roberto, Paola, Nadia, Valentina, Manuela, Fabio, Massimo, Alessio, Emiliano, Paolo, Andrea, Rosanna, Sonia, Riccardo, Federica, Dario, Andrea, Emanuele, Andrea, Katia, Mauro, Francesco, Leonardo, Saverio, Fabrizio, Sandro, Anna, Elisabetta, Paola, Giovanni, Romina, Gianna, Luca, Matteo, Serena, Carla, Roberto, Miriana, Enrico, Enzo, Susanna, Settimo, Sergio, Marco, Pasqualina, Alessandro, Annamaria, Leonardo, Gianluca, Silvia, Barbara, Lorenzo, i ragazzi dell’Aran, Mauro, Vittorio, Giusy, Gianna, Mario, Silvia, Alessandra, Marco, Sabrina, Grazia, Cristina, Fernanda, Jacopo, Laura, Paola, Serena, Gessica, Carlotta, Nevis, Adriana, Gabriella, Linda, Anna, Silvano, Carla, Mariangela, i genitori del Nendi, Roberto, Valentina e tutti i volontari del gruppo”. Insomma, quando la solidarietà chiama, Banda Albereta risponde sempre presente.