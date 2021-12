Banda Albereta, dalla raccolta solidale di Natale oltre 7.000 euro per la piccola Jo: il sogno continua

SIGNA – Parola d’ordine: concretezza. E’ quella che che contraddistingue da sempre i volontari di Banda Albereta- Sia che si tratti di organizzare eventi di solidarietà, sia che si adoperino per aiutare chi, suo malgrado, sta vivendo un momento di difficoltà. Così, una volta presa la decisione di non organizzare il consueto evento natalizio a […]

SIGNA – Parola d’ordine: concretezza. E’ quella che che contraddistingue da sempre i volontari di Banda Albereta- Sia che si tratti di organizzare eventi di solidarietà, sia che si adoperino per aiutare chi, suo malgrado, sta vivendo un momento di difficoltà. Così, una volta presa la decisione di non organizzare il consueto evento natalizio a causa dell’emergenza sanitaria, Banda Albereta ha “rilanciato” una raccolta fondi a favore della piccola Jo. Una vera e propria “raccolta sotto l’albero” il cui ricavato andrà a sostenere le spese per la trasferta in America, in programma la prossima primavera, nel corso della quale ka bambina, da tempo al centro delle iniziative organizzate dall’associazione, dovrà entrare di nuovo in sala operatoria per una serie di interventi chirurgici.

E, come sempre, il grande cuore di Banda Albereta e delle tantissime persone che gravitano intorno all’associazione ha battuto ancora forte, permettendo di raccogliere ben 7.580 euro: “Questo – si legge sulla loro pagina Facebook – il risultato finale della nostra campagna solidale per il Natale 2021 a favore della piccola Jo. Pochi discorsi, tutto il resto è stato possibile grazie a Comitato tutti per Gemma, Giacomo, Marco, Serena, Paola, Silvia, Ibert srl, Saverio, Nadia, Enrico e Rosalba, Manuela, Roberto e Stefania, Massimo, Alessio, Francesco, Giorgia, Marco, Niccolò, Erminia, Cristella, Leonardo, ditta Tabru, Leonardo, Emanuele, Sabrina, Eredi Becherini, Lorenzo, Lucia, Giovanna, Gianluca, Lafp imbiancatura di Fabio, Andrea, Mauro, Davide e Simona, Settimo e Rosanna, Sergio, Gruppo Nendi, Federica e Dario, Mauro e Katia, Moto Shop di Leonardo, Fabio e Serena, Massimiliano, Teresa, Matteo e Serena, Laura, Anna, Sandra, Silvia, Barbara, Concetta, Maria, Beatrice, Cristina, Tiziana, Marina, Carolina, Silvana, Andrea, Victor, Simona, Sara, Oana, Gino, Adriana, Stefano, Mery, Gianni, Domenico, Campos, Saverio, Alessia, Alessio, Claudia, Lara, Ilenia, Franco, Sabrina, Cristiana, Alessandra, Lida, Nadia, Leonardo, Mario, Grazia, Claudia, Francesca, Alessandro, Giovanni, Stefano, Cristina, Vincenzo, Federico, Simona, Stefano, Enzo, Fiorella, Paolo, Patrizio, Aldo, Giovanni, Gianluca e Lucia. Senza di voi non avremmo mai raggiunto questo risultato “.