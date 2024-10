Banda Albereta, domenica 13 una camminata per l’ambiente e per ricordare Irene e il suo sorriso

CAMPI BISENZIO – Il desiderio di ricordare Irene – e di farlo in modo tangibile – ma anche la volontà di mettersi ancora una volta al servizio della comunità in cui tanti di loro vivono e lavorano. Irene è Irene Sciammacca, morta lo scorso agosto a soli 49 anni dopo una breve malattia; “loro” sono i volontari di Banda Albereta ODV, facilmente riconoscibili dal giallo delle loro magliette, ma soprattutto che da sempre ne fanno un orgoglio per tante realtà del territorio: il volontariato e la solidarietà. Lo abbiamo visto anche nei giorni scorsi quando da Campi Bisenzio sono partiti quattro furgoni (e dodici volontari), destinazione Emilia Romagna, per portare un carico di aiuti alla popolazione colpita dall’alluvione (foto sotto).

Ma come ci ha abituati in tutti questi anni, Banda Albereta non intende certo fermarsi e per domenica 13 ottobre ha programmato una “Camminata per Irene” (vedi locandina), iniziativa organizzata con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio e nata appositamente per ricordare “una di loro”. Una persona che di Banda Albereta ha fatto parte, donando il proprio tempo libero sempre con il sorriso, abbinando la giornata a qualcosa che le rendesse omaggio in modo concreto: il rispetto per l’ambiente. La partenza della camminata sarà alle 15 dalla sede della Pubblica Assistenza, in via Orly, dove, a tutti i partecipanti sarà consegnato tutto l’occorrente per la raccolta dei rifiuti che saranno rinvenuti lungo il cammino. L’obiettivo, infatti, è quello di dare una “ripulita”, in modo particolare al parco di Villa Montalvo. “Qui faremo un sosta – spiegano da Banda Albereta – e sarà piantato un albero e affissa una targa per ricordare Irene e tutto il bene e l’amore che ha dato anche alla nostra comunità”. Poi riprenderà la camminata, per tornare alla Pubblica Assistenza per una merenda-cena già sold out (oltre 270 le prenotazioni, alla camminata invece ci si può ancora iscrivere). Fra emozione e sorrisi, proprio come quello di Irene.