Banda Albereta e Aran Island, insieme a Spazio Reale una serata di musica e solidarietà a favore degli alluvionati

CAMPI BISENZIO – Una serata di musica e solidarietà. Tutta a favore degli alluvionati di Campi Bisenzio. Solo per loro. E’ quella in programma il prossimo 28 febbraio a Spazio Reale che, insieme a Banda Albereta e Aran Island, promotori dell’evento, ospiterà un evento (a partire dalle 20.30) pensato e voluto a sostegno dei campigiani. Tre realtà da sempre attive sul territorio e che, quando c’è da dare una mano, non si tirano mai indietro. Lo hanno ampiamente dimostrato ognuna nel proprio ambito.

“Quella che abbiamo organizzato – spiegano – è una serata per aiutare chi ha perso tutto a causa dell’alluvione, un’occasione per stare vicino a chi ha sofferto di più. Un evento completamente a scopo benefico che vede protagonisti alcuni dei gruppi musicali più celebri nella zona come La Combriccola del Basco, Killer Queen, Rock in Movie e Pianeta Zero. Ma non solo, perché ci sarà tantissima musica dal vivo di qualità, uniamoci per una bellissima causa e per aiutare le famiglie più colpite dalla recente alluvione”. La serata sarà condotta da Gutyerrez Dj e Paola Guadagno “La cantantessa”, biglietto di i ngresso 15 euro inclusa una consumazione. “Ci teniamo a ringraziare tutti gli sponsor e le band che hanno reso possibile questo bellissimo evento. Vi aspettiamo numerosi, un piccolo gesto può fare una grande differenza”. Per info e prenotazioni: 339 4900469.

I biglietti sono già in vendita presso Aran Island Pub, Luca Bisori Hair Stylist, Bar in Mezz’ a Campi, Maison Douglas, Bar Patrizia, Negozio Cri e Cri Colour San Mauro a Signa, bar presso il campo sportivo della Lanciotto, Ciccia Burger (Osmannoro), Antico forno Bacci, Moto Shop di Gabbiani Leonardo, pasticceria Barbera. In più c’è la possibilità di effettuare un bonifico e ritirare i biglietti direttamente all”ingresso: Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa – Credito Cooperativo. Conto intestato a Banda Albereta Odv – Iban IT72T0832538111000000213590 – Causale Insieme per Campi.