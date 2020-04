Banda Albereta: generi alimentari e mascherine donati alle famiglie di San Mauro

SIGNA – Banda Albereta risponde ancora una volta “presente”. Risposta che è stata alla richiesta fatta da don Robert Swiderski, parroco di San Mauro, per avere dall’associazione che da qualche mese ha la propria “casa” proprio in paese, prodotti alimentari da donare “per poter aiutare – spiegano su Facebook – sul territorio di San Mauro alcune famiglie in difficoltà. Tanta sarà la merce che consegneremo a queste famiglie per poter trascorrere almeno una lieta Pasqua, e per ognuna di queste, in base al nucleo familiare, lasceremo anche delle mascherine chirurgiche. Tutto il materiale sarà consegnato dai volontari del gruppo. In attesa di tempi migliori e di poter riprendere la nostra consueta attività (tutti gli eventi programmati per il momento sono stati rinviati) anche questa è solidarietà, l’unica cosa che veramente ci appartiene”.