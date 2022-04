Banda Albereta, in arrivo un’estate ricca di appuntamenti e di solidarietà: da Campi Bisenzio ad Amatrice

CAMPI BISENZIO – In arrivo un’estate densa di appuntamenti e di solidarietà per Banda Albereta che, dopo aver lasciato San Mauro, non si è certo persa d’animo e ha messo in piedi un “poker” di iniziative che prenderanno il via il prossimo 28 maggio per concludersi a metà settembre. Prima data in programma quella di […]

CAMPI BISENZIO – In arrivo un’estate densa di appuntamenti e di solidarietà per Banda Albereta che, dopo aver lasciato San Mauro, non si è certo persa d’animo e ha messo in piedi un “poker” di iniziative che prenderanno il via il prossimo 28 maggio per concludersi a metà settembre. Prima data in programma quella di fine maggio (nella locandina che pubblichiamo trovate anche tutte le altre) con una cena che si svolgerà all’aperto, all’esterno della sede della Pubblica Assistenza di Campi, e che servirà per l’acquisto di due ambulanze per la stessa associazione di volontariato campigiana. “Come vi avevamo detto – si legge sulla pagina Facebook di Banda Albereta – si chiude una porta (lo sapevamo da tempo molto tempo, per questo non ne siamo rimasti sorpresi) e si sono aperti… altri portoni e per questo vogliamo ringraziare chi ha deciso di iniziare un percorso di collaborazione con la nostra associazione: dalla Pubblica Assistenza di Campi alla parrocchia di Santa Maria nella figura di don Bledy, per poi tornare ad amatrice grazie alla collaborazione con la locale Pro Loco, alla sua presidente e all’amicizia con Sergio Pirozzi: segnatevi le date e i luoghi dove saremo operativi perché da sabato 28 maggio inizia il nostro tour estivo pieno di solidarietà con tantissime novità”.