Banda Albereta, in più di 300 a San Mauro per Kevin. E la mamma del bambino “videochiama” dall’America per ringraziare

SIGNA – Sono passati due giorni e negli occhi di tutti sono ancora vive le emozioni per la serata di giovedì, la prima “in presenza” dall’inizio dell’emergenza sanitaria, organizzata da Banda Albereta presso il campo sportivo della parrocchia di San Mauro. Una serata che ha visto presenti oltre 300 persone, tutte animate, oltre che dalla voglia di stare insieme, dal desiderio di dare una mano, ancora una volta con entusiasmo, a chi sta vivendo una fase della propria vita un po’ complicata. In questo caso stiamo parlando di Kevin, il bambino che da settimane è in America con la propria famiglia per una serie di interventi chirurgici. Con il risultato che il primo evento programmato, all’aperto, post pandemia era già “sold out” a due settimane dalla sua realizzazione.

Con il collegamento in videochiamata come momento clou della serata e le parole di Zamira, la mamma di Kevin, che dagli States, particolarmente emozionata, ha sì ripercorso la storia del figlio e come si è arrivati alla decisione di sottoporlo a più di un intervento per fare in modo che il piccolo possa camminare con le proprie gambe. Ma ha voluto ringraziare calorosamente anche tutti coloro che, rispondendo presente all’appello di Banda Albereta, hanno dato un aiuto concreto perché il loro “soggiorno” in America possa proseguire in attesa della prossima operazione: “Ogni volta che guardo le immagini della cena – ha detto successivamente – mi fanno venire i brividi, vedere tutte queste persone meravigliose…”.

Parole che si sommano a quelle scritte da Banda Albereta sulla propria pagina Facebook: “Vogliamo dedicare questo post a chi stasera ha creduto ancora in noi; non era facile dopo più di un anno e mezzo di inattività ma grazie a voi tutto è stato più facile: 100% di solidarietà culminata con la videochiamata con Miami dove mamma Zamira ha spiegato tutta la situazione di Kevin, un mix di emozioni incredibili. Grazie davvero di cuore”. In attesa del prossimo evento, in attesa della prossima “goccia” di solidarietà.