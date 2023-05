Banda Albereta, la solidarietà è partecipazione. In più di cento alla “Camminata ecologica”

CAMPI BISENZIO – “La democrazia è partecipazione” cantava il grande Giorgio Gaber ne “La libertà”, brano che ci insegna a essere liberi. Ci permettiamo, molto sommessamente, di “rimutuare” quelle parole in “La solidarietà è partecipazione” ed ecco che viene fuori la sintesi perfetta di quello che è Banda Albereta. E’ diventato perfino difficile, quando c’è da raccontare un evento organizzato dall’associazione colorata di giallo, trovare le parole giuste – o, se preferite, le parole consone – per descrivere quello che fanno.

Ne è un’ulteriore dimostrazione la “Camminata ecologica” di domenica scorsa che ha portato un centinaio di persone. grandi e piccoli, a condividere un pomeriggio nel segno dell’ecologia e del rispetto dell’ambiente. Prima di ritrovarsi a cena, che non guasta mai, presso la parrocchia di Santa Maria che ha accolto a braccia aperte un gruppo di persone che ha nell’eterogeneità il proprio segno distintivo. Ma con un denominatore comune: fare qualcosa di concreto per chi vive, suo malgrado, un momento di difficoltà ma anche per il territorio in cui la maggior parte di loro vive e lavora. “Stiamo parlando – scrivono sulla pagina Facebook dell’associazione – di uno degli eventi a cui teniamo di più. E, per questo, vogliamo ringraziare tutti coloro che oggi (domenica per chi legge, n.d.r.) con noi hanno dato rispetto all’ambiente in cui viviamo: oltre cento persone, fra cui moltissimi bambini, ci hanno accompagnato lungo tutto il percorso regalandoci una delle giornate più belle da quando esistiamo. Un grazie sincero alla Protezione civile della Pubblica assistenza di Campi Bisenzio, alla Polizia municipale di Campi Bisenzio, ad Alia e a tutti i volontari con l’unica, vera maglia gialla”. Un po’ come al Tour de France insomma: chi l’ha indossa, ha già vinto. Ringraziamenti che si estendono alla “parrocchia di Santa Maria che ha ospitato noi ma anche i rifiuti raccolti durante la passeggiata, una ventina di sacchi pieni di ogni cosa, e che Alia la mattina successiva aveva già portato via”, come testimoniano anche le immagini che pubblichiamo qui di seguito.

Da non dimenticare infine che tutto il ricavato della giornata andrà a coprire parte delle spese che l’associazione avrà per l’allestimento del “Villaggio di Pinocchio”, un vero e proprio villaggio ludico, inclusivo, accessibile a tutti i bambini e all’interno del quale sarà rievocata la fiaba del burattino più famoso del mondo per tutta la durata del “Campi Beer Festival” che si svolgerà presso il parco di Villa Montalvo dal 15 giugno al 2 luglio, tutte le sere con uno spettacolo della durata di circa 40 minuti. Spettacolo i cui personaggi saranno interpretati dai volontari dell’associazione mentre tutti i bambini che parteciperanno “rappresenteranno” Pinocchio e saranno vestiti proprio come il personaggio della fiaba. “Per allestire il villaggio – spiegano – stiamo sostenendo dei costi importanti e ammortizzarli ci permetterà, in un secondo momento, di poter fare, a fine festa, una donazione più grande abbinata a una lotteria (l’ingresso al villaggio sarà libero)”.