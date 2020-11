Banda Albereta, la solidarietà non si ferma. Il Natale del gruppo è per il piccolo Kevin

SIGNA – La solidarietà di Banda Albereta non si ferma. Costretto, suo malgrado, ad annullare o rinviare tutti gli eventi che erano in programma, il gruppo che ha trovato a San Mauro una “casa” bella solida, non si ferma e proprio oggi, con un post su Facebook, ha lanciato il proprio Natale. Un Natale sicuramente diverso da quello per esempio dell’anno scorso, un Natale a distanza ma non per questo con il desiderio di dare una mano a qualcuno. In questo caso Kevin, un bambino di Torino affetto da una rara malformazione alla gamba destra che aveva iniziato il proprio percorso insieme a Jo, della quale, proprio nelle ultime settimane, abbiamo potuto ammirare sui social i progressi fatti dopo l’intervento chirurgico. “Purtroppo, – spiegano – a causa delle restrizioni per il Covid-19, da circa un anno siamo impossibilitati a fare eventi al chiuso con la presenza di tantissime persone; per questo, con l’avvicinarsi del periodo natalizio, abbiamo deciso di dare il via a una raccolta fondi a favore del piccolo Kevin, coinvolgendo più persone possibile”. La cifra che serve è ancora importante, circa 100.000 euro, ed è quella necessaria perché Kevin possa essere operato e sperare in questo modo in un futuro migliore. “Nel nostro piccolo, anche come volontari del gruppo, – continuano da Banda Albereta – cercheremo di “accorciare” al massimo.. anche questa distanza. E chiunque voglia contribuire, può fare un bonifico attenendosi a quanto riportato sulla locandina (di estrema importanza la causale, “Banda Albereta per Kevin”, in modo che i genitori del bambino possano capire che il bonifico viene dalla campagna “colorata” di giallo)”. Grazie a tutti coloro che appoggeranno il progetto e grazie a chi lo ha già fatto”. Qui sopra trovate la locandina dell’iniziativa con tutte le informazioni necessarie: è sufficiente un piccolo gesto per regalare davvero qualcosa di importante.