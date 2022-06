Banda Albereta, la solidarietà va in trasferta: domenica 19 giugno è il giorno del (grande) ritorno ad Amatrice

CAMPI BISENZIO – Che il rapporto fra Banda Albereta e la comunità di Amatrice fosse – e lo è tuttora – speciale, lo si è visto in questi anni, dal lontano 2017 quando iniziarono i primi contatti per dare una mano a un Comune, ma soprattutto alle persone, che da un momento all’altro avevano visto la loro vita stravolta a causa del terremoto dell’agosto dell’anno precedente. La dimostrazione più evidente quando, in occasione di alcuni eventi organizzati a San Mauro dall’associazione “colorata” di giallo, l’ex sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, non ha perso mai l’occasione per passare alcune ore in compagnia di questi ragazzi. E ora per Banda Albereta è tempo di ricambiare la visita e tornare nel Lazio. L’appuntamento è per il prossimo fine settimana: fervono infatti i preparativi per il pranzo che domenica 19 giugno sarà organizzato nella mensa dell’area food, “un’area – si legge sulla pagina Facebook di Banda Albereta – che rievocherà e ci rievocherà emozioni uniche, emozioni forti in quanto è proprio in questa mensa che il 30 aprile 2017, insieme alle stesse associazioni che ci accompagnano anche domenica, organizzammo un pranzo incontrando per la prima volta la “sua”, quella di Sergio. L’area era ancora in costruzione, non c’erano i ristoranti che stavano piano piano rinascendo ma solo la mensa e noi avemmo l’onore di “tenerla a battesimo”. Quello dell’aprile di cinque anni fa fu il primo evento post terremoto “e ci ricorderemo per sempre ogni istante, ogni parola, ogni lacrima di quel giorno. Sabato e domenica saremo nuovamente lì, deporremo un mazzo di fiori al monumento in ricordo di chi in quella maledetta notte non riuscì a salvarsi e lo faremo tutti insieme; poi accoglieremo nel migliore dei modi ogni singolo cittadino di Amatrice che sarà presente e per questo vogliamo ringraziare il Comune di Amatrice, Adriana, la presidente della Pro loco, e ancora una volta l’amico Sergio Pirozzi”.

Una collaborazione, ma soprattutto un’amicizia nata grazie allo spirito di solidarietà che da sempre anima i campigiani quando c’è da rimboccarsi le maniche. Erano infatti passati pochi mesi da quel tragico terremoto e Giovanni Militello, che allora era il presidente della Pubblica Assistenza di Campi, donò, insieme all’associazione, un mezzo per il sociale alla Comunità montana del Velino di cui Sergio Pirozzi era presidente e di cui faceva parte Amatrice insieme ad altri otto Comuni. “Organizzare un nuovo evento per Amatrice – spiegano da Banda Albereta – ci premeva molto e domenica doneremo loro un pranzo interamente fiorentino, riabbracciando tante di quelle persone che nel 2017 condivisero con noi i sorrisi per la gioia di passare qualche momento di spensieratezza ma soprattutto le lacrime e i tanti momenti di commozione nati dal racconto di chi ha vissuto la notte del terremoto”.