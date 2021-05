Banda Albereta, per festeggiare i dieci anni di attività una passeggiata ecologica per “ripulire” Signa

SIGNA – Se c’è un gruppo di persone che tutte le volte che le incontri ti fanno sentire come a casa tua, sono i ragazzi e le ragazze di Banda Albereta. L’ennesima riprova ieri, domenica 30 maggio, quando il gruppo ha festeggiato i primi dieci anni di attività con una giornata delle “sue”. Caratterizzata da condivisione e tanta voglia di stare insieme. In attesa, infatti, di poter ripartire con l’organizzazione degli eventi “in presenza” che tante cause hanno contribuito ad aiutare in questi anni, Banda Albereta ha voluto passare una domenica insieme che si è conclusa con una cena conviviale – rispettando le attuali norme in materia di sicurezza – presso la parrocchia di San Mauro. Cena, e non poteva essere diversamente, che si è conclusa con una torta rigorosamente “a forma” di 10.

Prima, però, sfidando il caldo del pomeriggio, i volontari del gruppo hanno dato una “ripulita” a una porzione del territorio signese nelle zona dei Renai, raccogliendo diversi sacchi di rifiuti, come testimonia anche la foto che pubblichiamo qui di seguito. Sempre con il sorriso e in mezzo a tanti “sfottò”, così come deve essere nei gruppi di persone che, si vede a chiare note, stanno bene insieme. E come ciliegina sulla torta, la presenza alla cena della “piccola Jo” con la propria famiglia, a certificare ancora una volta che quelle di Banda Albereta sono azioni concrete di solidarietà ma anche di rapporti umani. La bambina, infatti, che soffre di “Emimelia tibiale bilaterale classe quinta”, ovvero la maggiore nella scala di gravità, è stata sottoposta a un intervento negli Stati Uniti che le darà il completo utilizzo delle gambe. E Banda Albereta ha risposto presente. Buona la prima, quindi, in attesa di ripartire alla grande così come è sempre stato in questi dieci anni.