Banda Albereta per Kevin: il grande cuore giallo della solidarietà non si ferma mai

SIGNA – Oltre quindicimila euro in due tranche, la prima a Natale, la seconda adesso, nei giorni di Pasqua. Il grande cuore giallo di Banda Albereta non si smentisce mai. E non si ferma mai. Ma soprattutto non è ancora finita, visto che la raccolta per realizzare il sogno di Kevin, tuttora in America con i genitori per proseguire il percorso di riabilitazione in attesa della seconda operazione, si chiuderà il prossimo 23 aprile. Quindi ci sono ancora più o meno tre settimane per contribuire e fare in modo che tutto continui a procedere secondo le previsioni.

Adesso, insomma, serve davvero un ultimo sforzo: l’ultima visita è andata bene, la barra sul perone sta facendo il suo lavoro, nei tempi prestabiliti, permettendo così un graduale allineamento dell’osso al femore. Fra dieci giorni ci sarà una nuova visita con ecografia mentre a maggio, come confermato anche dalla mamma di Kevin, è già stato programmato il secondo intervento. Quello più lungo e complesso perché sarà con questa operazione che sarà letteralmente costruito il ginocchio e il piede del bambino sarà collocato nella giusta posizione. Nel frattempo la fisioterapia continua. Intanto, come già detto in precedenza, la raccolta fondi va avanti (qui sotto trovate tutte le coordinate) in previsione soprattutto del terzo intervento che richiederà un ulteriore “soggiorno” della famiglia di Kevin in America. “Continuate a sostenerci, un grazie immenso a chi lo ha già fatto”, queste le parole di Banda Albereta scritte in un post su Facebook.