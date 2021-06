Banda Albereta per Kevin: quando la solidarietà è da tutto esaurito

SIGNA – La prima volta che ho sentito parlare di loro – e quando ho avuto modo di partecipare a una delle loro serate – è stata un po’ di tempo fa. Erano gli anni del “Giovediamoci” e da allora di acqua sotto i ponti ne è passata. E non poca. Sono passati anni in cui Banda Albereta è sempre cresciuta, sia come impegno, sia come obbiettivi prefissati e che poi sono stati regolarmente raggiunti. Lo dimostra quanto fatto negli ultimi mesi, nonostante l’emergenza sanitaria in corso; lo dimostra ancora una volta di più l’evento in programma il prossimo 1 luglio a San Mauro, nel campo sportivo della chiesa parrocchiale. Una cena a favore di Kevin, il bambino che da settimane è in America con la propria famiglia per una serie di interventi chirurgici e già “sold out”. Insomma, il primo evento programmato, all’aperto, post pandemia e che dimostra di nuovo come con loro la solidarietà sia davvero da tutto esaurito.

“Buon fine settimana – ha scritto il gruppo sulla propria pagina Facebook – a tutto il mondo della solidarietà, a chi crede in noi, a chi sarà presente il 1 luglio per l’evento a favore del piccolo Kevin, a chi voleva esserci e non ha trovato posto. Siamo strapieni, saremo tantissimi e ci ritroveremo festeggiando anche il decennale del gruppo, ci saranno tante sorprese e a tutti possiamo solo dire grazie di cuore. Se avremo delle defezioni in questi giorni che precedono la cena, ve lo faremo sapere”.

Spazi immensi, quelli di San Mauro, dove poter trascorrere una serata in totale sicurezza all’insegna della solidarietà. Per farlo troverete un percorso di entrata dove, ad attendervi, oltre ai nostri volontari, ci sarà una squadra della Misericordia di San Mauro che misurerà a tutti la temperatura e che in caso di necessità effettuerà un primo soccorso. Inoltre ai banchi dell’accoglienza avrete gel sanificante per le mani e tutti i volontari lavoreranno con guanti e mascherina”. E ancora: “Nonostante le restrizioni per i tavoli all’aperto in zona bianca siano stare tolte, abbiamo deciso di comporre tavoli solo per gruppi e nuclei di conoscenti, piano piano torneremo alla normalità. Durante la serata, oltre a essere accompagnati dalla musica di Francesco Pucci dj, verrà trasmesso su uno schermo un video con la storia di Kevin dalla nascita a oggi e poi ci sarà una bellissima sorpresa a cui stiamo lavorando ma che scoprirete soltanto la sera della cena”. Insomma, tanti buoni motivi per essere presenti e dimostrare, ancora una volta, che con la solidarietà e la voglia di stare insieme si può fare davvero tanto.